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04 Mayıs 2018 19:03

Sanko Okullarında şiir dinletisi

SANKO Okullarında, “IV.

Sanko Okullarında şiir dinletisi

04 Mayıs 2018 19:03

Kültür ve Sanat Günleri” kapsamında düzenlenen “Geçmişten Günümüze Şiir Dinletisi”, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.


Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen dinletiye, SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Sanko Liseleri Anadil Bölümü tarafından hazırlanan “Şiir Dinletisi”nde Türk edebiyatının unutulmaz şairlerine, onların duygu yüklü şiirlerine ve ezgilere yer verildi. VI Yüzyıl süren divan edebiyatından Ömer Hayyam’ın, halk kültüründen beslenen Âşık Veysel ve Neşet Ertaş’ın, çok geniş ve renkli bir yelpaze oluşturan, her biri farklı tatlarda dizelere imza atmış Cumhuriyet dönemi ve yakın dönem şairlerinden Sabahattin Ali’nin, Ülkü Tamer’in, Melih Cevdet Anday’ın, Yahya Kemal Beyatlı’nın ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerine yer verilen dinleti, büyük coşku ile söylenen 10.Yıl Marşı ile sona erdi. SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, "Sanatın her dalına duydukları ilgi ve sergiledikleri yeteneklerinden dolayı öğrencilerimiz ile onur duyuyoruz" dedi.


Toklucu, Anadil Bölümü ve ezgilerle programa katkıda bulunan Sanat Bölümü öğretmenlerini kutlayarak, edebiyat dünyasına birlikte yolculuk ettikleri velilere teşekkür etti.




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