SANKO okullarından unutulmaz müzik gecesi

Kültür ve Sanat Günleri" etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sahne aldığı müzik performans gecesi ile sona erdi.

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Gecede, SANKO Okulları birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin perküsyon gösterisi, Cansu Erdoğan, Ece Güner, Ilgın Çınar, Elif Sergen, Azra Akkuş, Berkay Dobooğlu, Evrim Eren ve Eylül Eren’in piyano dinletileri, ikinci sınıfların Grease müzikalinin şarkıları eşliğinde dansları, Selin Erdoğan ve Ece Öztürk’ün yan flüt dinletileri, Hakan Aydın, Zülal Ekiz, Semih Sağlam, Sezer Fadıloğlu ve Naz Zaman’ın seslendirdiği solo şarkılar ile İlayda Erpamukçu, Emine Sultan Konca, Öykü Özefe ve Efe Tahtacı’nın solo keman dinletileri izleyicilerden alkış aldı.

Programda beşinci sınıf öğrencilerinin Artvin Halk Oyunları gösterisinden sonra gitar, bağlama, keman ve pop orkestralarının sahne aldığı program, izleyenlerden büyük beğeni topladı.