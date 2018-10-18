SANKO Okullarının iki yüzücüsü milli takımda

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Isparta'da düzenlenen “Bölge Karmaları Milli Takım Seçmeleri”nde SANKO Okullarının iki yüzücüsü Milli Takıma seçildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk, üç A2 ve iki A3 barajını geçerek 11 puan, Nehir Kelleci ise üç A1 ve bir A2 barajını geçerek 7 puan toplayarak Milli Takıma seçildi. SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, milli takıma seçilerek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek olan Beril Öztürk ve Nehir Kelleciile gurur duyduklarını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.