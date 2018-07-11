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11 Temmuz 2018 15:58

Sanko Ortaokulu öğrencileri “İngiltere Yaz Kampı”ndan döndü

SANKO Ortaokulu öğrencileri “İngiltere Yaz Kampı”nda akademik ve kültürel faaliyetlerle dolu iki hafta geçirdi.

Sanko Ortaokulu öğrencileri “İngiltere Yaz Kampı”ndan döndü

11 Temmuz 2018 15:58


University of Portsmouth kampüsünde düzenlenenkampta öğrenciler İngilizce seviyelerine göre ayrılmış sınıflarda yabancı öğrencilerle beraber derslere katıldı. Öğrenciler İngilizce eğitimlerinin yanı sıra; Portsmouth Historic Dockyard, Natural History Museum, Portsmouth City Museum, Beaulieu Motor Museum, Londra British Museum, Londra Nationa lHistory Museum, Londra Science Museum, London Eye, Isle of Wight ve Brighton gezileri ile İngiliz kültürünü daha yakından tanıma imkanı buldu.


Dünyaca ünlü “Alaaddin” müzikalini izleme imkânı bulan öğrenciler, Warner Bros Harry Potter stüdyolarını da ziyaret etti.




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