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14 Mayıs 2018 14:42

SANKO ortaokulu öğrencisinin TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında SANKO Ortaokulunun Tarih dalındaki projesi Türkiye birincisi oldu.

SANKO ortaokulu öğrencisinin TÜBİTAK başarısı

14 Mayıs 2018 14:42


Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Türkiye’den 11 bin 352 proje arasından finale kalan 160 proje davet edilerek sergilenmeye layık görüldü. SANKO Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Ezel Öykü Şengül’ün Danışman Öğretmeni Mehmet Bozbaş rehberliğinde hazırladığı “Gaziantep Bakırcılığında Kullanılan Motiflerle Biz Gençlerden Sizlere Mektup Var” adlı tarih projesi ile Ezel Öykü Şengül “Bakırcılığa karşı okulundaki öğrencilerin olumlu tutum göstermelerine nasıl katkıda bulunabilirim” sorusuyla başlayan alan çalışmaları yaptı. Şengül, bakırcılıkta kullanılan motiflerden boyama sayfaları, mandala, posta pulu, posta sanatı (mail art) örnekleri ile bakırcılığa dikkat çekmeye çalıştı.


Yarışmanın sonunda Ezel Öykü Şengül ödülünü Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldı.




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