SANKO Park Çiçek Karnavalı ile Gaziantep’e renk katıyor

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi işbirliğinde vatandaşlar masal parkta çiçek ekerek şehre rengarenk görünüm kazandırdı. 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Sanko Park’a gelen ziyaretçiler, çiçeklerle donatılıyor. Alışveriş merkezinde birbirinden renkli aktivitelere katılarak keyifli zaman geçirecek. Ziyaretçiler rengarenk fotoğraf çekim alanlarında anı yakalıyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi işbirliği ile gerçekleştireceği Çiçek karnavalı etkinlikler ile bambaşka bir eğlenceyi deneyimleme fırsatı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı çocuklar için çiçek inceleme atölyesinden, doğanın sesi korosuna, ekolojik film gösterimine kadar birbirinden renkli atölyeleri Sanko Park’ta halkla buluşturuyor. Şehirde AVM ziyaretçileri belediye organizasyonu ile çiçek ekerek, yaşattığı bahar coşkusuna vatandaşlarda ortak oldu. Masal park’ta vatandaşlar ve öğrenciler organizasyon kapsamında parka çiçek ekerek, parkın rengarenk görülmesini sağladı.

“Boş duvarlar sanatsal görünüm kazanıyor”

Sanko Park ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi karnaval kapsamında yaptıkları ortak organizasyon ile fakülte öğrencilerini çiçek temalı sanat çalıştaylarıyla festivali sanatla taçlandırdı. Öğrenciler ve ressamlar boş duvarlara sanatsal resimler çizerek şehrin güzelleştirdi.

"Alışveriş çiçek açıyor"

100 TL alışveriş yapan ziyaretçiler çiçek tohumu kazanarak karnaval çiçeğini evinde de ekme şansı yakalıyor. Sanko Park Çiçek Karnavalı’nı, hem etkinliklerle, hem dekorlarıyla, hem sanatla, hem şehirle buluştururken, alışveriş yapan müşterilerini çiçek tohumu hediyesiyle de güldürüyor.

Sosyal medya yarışmaları ile Gaziantep baharı paylaşacak

Sanko Park sosyal medya hesapları üzerinde düzenleyeceği “En Güzel Balkon” ve “En İyi Çiçek Konsepti” yarışmalarla şehri çiçek tasarımlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Tasarımlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ve dereceye girenleri ödüllendiren Sanko Park, şehirde Çiçek Karnavalını her yerde yaşatıyor.

"Karnaval yürüyüşünde buluşuyoruz"

Sanko Park, şehrin her tarafının çiçeklerle donatıldığı Çiçek Karnavalı kapsamında 13 Mayıs 2018 saat 14:00’da Botanik Parktan başlayarak gerçekleşecek Çiçek Karnavalı kortej yürüyüşüne tüm Gaziantepliler davetli. Çiçek Karnavalı birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalarla, yetişkinler ve çocuklara özel etkinlik ve atölyelerde Gazianteplilere karnaval havasını yaşatacak.

Sanko Park Pazarlama Müdürü Sevgi Uslu Çiçek karnavalını şehre yaymak istediklerinin altını çizerek, "15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında Sanko Park Alışveriş merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi ortaklaşa bir çiçek karnavalına imza attık. Bu karnaval kapsamında 1 ay boyunca AVM’de her gün çiçeklerle ilgili doğa ile ilgili etkinlikler yaptık. Doğanın sesi korusu konser verdi çiçek ekim atölyelerinde çocuklar çiçek ekti. Kadınlar çiçekten fotoğraf çerçevesi yaptılar. Hemen hemen her hafta sonu etkinliklerimiz oldu, AVM’yi çiçeklerle süsledik bunu şehre de yaymak istedik, bu kapsamda masal parkında öğrenci ve halkla birlikte bir çiçek ekim töreni oldu. Tabi bunu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ile beraber yaptık. Bu çiçek ekiminden sonrada şimdide Güzel Sanatlar fakültesi öğrencileri burada resim çalışması yapıyorlar. Boş duvarları şehre biraz daha renk katmak amacıyla resim yaparak çiçek fügürleriyle süsleyeceğiz. Bu işin finalini de 13 mayıs saat 14:00 da kortej yürüyüşüyle tamamlayacağız. Botanik parkta başlayacak kortejimiz SANKO Parkta son bulacak bu yürüyüşümüze tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.