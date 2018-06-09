SANKO Salihli Jes çalışanları iftarda buluştu

Lidya Ocakbaşı Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine Sanko Enerji Genel Müdürü Adil Tekin, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Sayın ve Mehmet Kaygusuz ile Salihli JES İşletme Müdürü İbrahim Taş, kaynak geliştirme ve rezervuar çalışanları ile özel güvenlik görevlileri aileleri ile birlikte katıldı.

Sanko Enerji Genel Müdürü Adil Tekin, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Sayın ve Mehmet Kaygusuz ile Salihli JES İşletme Müdürü İbrahim Taş, yemek öncesi konukların masalarını dolaşıp hoş geldiniz dediler ve sohbet ettiler.

İftar sonrası yapılan çekilişle şanslı iki çalışan tam, dört çalışan yarım altın kazandı.