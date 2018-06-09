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09 Haziran 2018 16:55

SANKO Sanat galerisinde filografi sergisi

Filografi Sanatçısı Oğuzhan Cem Taş, Sanko Sanat Galerisi’nde, 6’ıncı kişisel sergisini açtı.

SANKO Sanat galerisinde filografi sergisi

09 Haziran 2018 16:55

SANKO Holding’de 10 yıldan beri çalışan Taş, binlerce metre tel ve binlerce çivi ile yapılan eserlerini Sanko Sanat Galerisi’nde ikinci kez sergilemekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Filografi ile ilgili bir video izledikten sonra bu sanata başladığını belirten Taş, “Çivi ve renklendirilmiş emaye kaplı tellerden tablolar yapıyorum. Ortaya çok güzel ve görenleri hayrete düşüren muhteşem eserler çıkıyor” dedi. “Esere uzaktan baktığınızda malzemeleri göremiyorsunuz. Yakından incelendiğinde tel ve çivi olduğu anlaşıldığında şaşkınlığa yol açıyor” diyen Taş, “Filografi çok emek ve sabır isteyen, ilmek ilmek örülen, adım adım ilerleyen unutulmaya yüz tutmuş, yaşatmaya çalıştığım ve sevdiğim bir sanattır. Öğrenilmesinde esas olan uygulamadır. Bu sanatı sosyal medyada videolar izleyerek ve yapıp sökerek öğrendim. Bu işe başladığımda Gaziantep’te bu sanatı yapan yoktu. Filografinin kentimizde tanıtımına, bilinmesine ve uygulanmasına katkı sağladığıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.


Filografi hakkında da bil veren Taş, “Eski bir Türk süsleme sanatı olan filografi, en küçük desende bile yüzlerce metreden fazla tel ve yüzden fazla çividen oluşuyor. Amacım bu alanda daha fazla ürün sergilemek, yeteneğimi geliştirmek ve Gaziantep’te bu sanatın daha çok kişi tarafından bilinmesini sağlamaya katkı sağlamaktır. Filografi ile her şeyi yapabilirsiniz ama genellikle dini semboller daha çok yapılıyor” şeklinde konuştu.


Taş’ın 56 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisinde 30 Haziran’a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.




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