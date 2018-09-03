Sanko Sanat Galerisinde mozaik sergisi

Eserleriyle çok sayıda karma sergiye katılan Sanatçı Mehmet Yılmaz, 7 Eylül Cuma günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek programla üçüncü kişisel sergisini açacak. Çalışmalarını Bayazhan Sanat Atölyesi’nde sürdüren Yılmaz’ın sergisi, 21 Eylül’e kadar gezilebilecek.

Mehmet Yılmaz kimdir

Erzin-Hatay’da doğan sanatçı, Düziçi Öğretmen Okulu’ndan sonra, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde ve merkez teşkilatlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

1996 yılından itibaren, tezhip, suluboya ve mozaik alanlarında sanatsal çalışmalara başlayan sanatçı, daha sonra mozaik çalışmalarına yöneldi. 2014 yılında Gaziantep’in, antik değeri olan mozaik sanatı sanatçılarının buluşması için, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği’nin (UMOSAD) kuruluşuna öncülük eden sanatçı, derneğin kurucu başkanlığını da yaptı.

Eserleriyle, yurt içi fuar ve festivallerinde yer alan sanatçı, mozaik alanında, Gaziantep’i Almanya, Japonya, Ukrayna, Slovenya, İtalya ve Makedonya’da temsil etti. Slovenya’da 8 metrekarelik antik bir zemin mozaiği çalışması olan sanatçı, Makedonya Ustrumca’da 55’incisi düzenlenen Fine Arts Çalıştayın katılımcıları arasında bulundu. 2015 yılında Gaziantep’te uluslararası mozaik yarışmasında UMOSAD başkanı ve yönetimi olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle görev üstlendi. 25 Aralık 2016’da 5 x 8 metre ölçülerinde, baklavadan Çingene Kızı mozaiğini yaparak, bu alanda Guınness rekoruna adını yazdıran sanatçı, 2017 yılında Şanlıurfa Uluslararası Mozaik Yarışması’nın düzenleme kurulu ve jüri üyeliği yaptı.