SANKO sanat galerisi’nde Mozaik sergisi

Sergi açılışında konuşan Yılmaz, sergisine ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi yönetimine teşekkür etti. Mozaik sanatını, “küçük üç boyutlu ve birbirine benzemeyen parçaların bir araya getirilip resim oluşturacak şekilde dizilmesi” olarak tanımlayan Yılmaz, “Mozaik 5 bin yıl önce ilk kez Sümerler tarafından denenmiş bir resim sanatıdır. Mozaik sanatının o dönemlerden günümüze kadar gelen iki çeşidi bulunmaktadır. Biri beton üzerine mozaik parçaların yapıştırılması, diğeri ise tutkalla bulunan zemine küçük parçaların yapıştırılmasıdır” dedi. Roma dönemine ait olan eserlerin Güney ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Anadolu’nun birçok yerinde görüldüğünü anlatan Yılmaz, “O dönemlerde daha çok olimpiyat oyunları, av sahneleri, vahşi hayvanlar gibi figürleri görüyoruz. Sonraları zengin ailelerin yaşamlarından, evlerinden sahneler daha çok taban mozaiği olarak görülmüştür” dedi. Günümüze kadar mozaik eserlerin gelmesini sağlayan en temel sebeplerden birinin Horasan Harcı olarak tanımlanan harcın kullanımı olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Horasan Harcı günümüzde derz dolgu dediğimiz malzemedir. Horasan Harcı olarak bilinen harç, içinde pişirilmiş ve öğütülmüş toprak ürünleri katılan bir malzemedir. Eski dönemlerde yapı ustaları, kullandıkları malzemenin içine yumurta akı, peynir, reçine, pişmiş toprak gibi katkı maddeleri katarak meydana getirmişlerdir. Çok kuvvetli ve suya dayanıklı bir bileşimdir. Dayanımı yüksek olan bu harç, birçok Türk yapısında da kullanılmıştır. İlk kullanımı milada yakındır. Romalılar daima volkanik toz kullanmışlardır. Bu yüzden Roma harcı beyazdır. Bizans ise volkanik toz yerine tuğla tozu ve kırığı kullanırdı. Nadir de olsa Bizans’ın volkanik toz kullandığı bilinmektedir. Bizans, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin restorasyonunda geniş ölçüde kullanılmış olan Horasan Harcının, özellikle 15’inci yüzyıldan sonra, kullanım alanı genişlemiştir.

Günümüzde de derz dolgu dediğimiz malzemeyi kullanmaya devam ediyoruz. Bu sayede eserlerimizin ömrünü uzatmaktayız. Yapıştırıcı olarak da rutubete neme dayanıklı şeffaf soğuk silikon kullanıyoruz. Mozaik sanatı ile her türlü motifi, deseni, fotoğrafı resmetmek mümkün. Sergimde mozaik tekniğinin sadece Roma ve Bizans zamanındaki motiflerden oluşmadığı, her türlü motifin resmin yapılabileceği örneklerle anlatılmaktadır.”

Konuşmalardan sonra Sako Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Mehmet Yılmaz’a hediye etti.

Yılmaz’ın 30 eserinin yer aldığı mozaik sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 21 Eylül’e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

MEHMET YILMAZ

Erzin-Hatay’da doğan sanatçı, Düziçi Öğretmen Okulu’ndan sonra, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde ve merkez teşkilatlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

1996 yılından itibaren, tezhip, suluboya ve mozaik alanlarında sanatsal çalışmalara başlayan sanatçı, daha sonra mozaik çalışmalarına yöneldi. 2014 yılında Gaziantep’in, antik değeri olan mozaik sanatı sanatçılarının buluşması için, Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneği’nin (UMOSAD) kuruluşuna öncülük eden sanatçı, derneğin kurucu başkanlığını da yaptı.

Eserleriyle, yurt içi fuar ve festivallerinde yer alan sanatçı, mozaik alanında, Gaziantep’i Almanya, Japonya, Ukrayna, Slovenya, İtalya ve Makedonya’da temsil etti. Slovenya’da 8 metrekarelik antik bir zemin mozaiği çalışması olan sanatçı, Makedonya Ustrumca’da 55’incisi düzenlenen FineArtsÇalıştayın katılımcıları arasında bulundu.

2015 yılında Gaziantep’te uluslararası mozaik yarışmasında UMOSAD başkanı ve yönetimi olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle görev üstlendi.

25 Aralık 2016’da 5 x 8 metre ölçülerinde, baklavadan Çingene Kızı mozaiğini yaparak, bu alanda Guınness rekoruna adını yazdıran sanatçı, 2017 yılında Şanlıurfa Uluslararası Mozaik Yarışması’nın düzenleme kurulu ve jüri üyeliği yaptı.

Eserleriyle çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, çalışmalarını Bayazhan Sanat Atölyesi’nde sürdürüyor.