SANKO Sanat Galerisinde sergi

Gaziantep’teki Rotary kulüpleri sponsorluğunda, Büyükşehir Belediyesi Oya - Bahadır Yüksel Gençlik Merkezi yararına düzenlenecek sergi, 22 Eylül’e kadar açık kalacak.

2000 yılından itibaren Mersin, Yalova, Trabzon, Gaziantep ve Kuşadası’nda beş kişisel sergi açan ve yedi karma sergiye katılan Tezer’in Sanko Sanat Galerisinde 15 Eylül Cuma günü (yarın) saat 17.30’da açılacak sergisi, 22 Eylül’e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Hülya Füsun Tezer

Hülya Füsun Tezer, 1958 Gaziantep doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1995 yılında, yurtdışına kumaş üzerine kilim motifleriyle kompozisyonlar oluşturup tablolar hazırladı. 2000 yılında Kültür Bakanlığı Mersin İl Kültür Müdürlüğü’nün açtığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından “Ebru” kursundan sertifika aldı. Fuat Başar’ın talebesi Figen Yurtseven’den aldığı özel derslerle bu sanatı geliştirdi. 2004 yılında İçel Sanat Kulübünde minyatür ve tezhip çalışmalarına katıldı. 2007-2008 yılında Kültür Bakanlığı Tezhip kursunu bitirerek Bakanlık Tezhip sertifikası aldı.