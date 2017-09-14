Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 10:44

SANKO Sanat Galerisinde sergi

Çalışmalarını Mersin’de sürdüren Gaziantepli sanatçı Hülya Füsun Tezer, yarın Sanko Sanat Galerisinde tezhip, minyatür ve ebru sergisi açacak.

SANKO Sanat Galerisinde sergi

14 Eylül 2017 10:44


Gaziantep’teki Rotary kulüpleri sponsorluğunda, Büyükşehir Belediyesi Oya - Bahadır Yüksel Gençlik Merkezi yararına düzenlenecek sergi, 22 Eylül’e kadar açık kalacak.


2000 yılından itibaren Mersin, Yalova, Trabzon, Gaziantep ve Kuşadası’nda beş kişisel sergi açan ve yedi karma sergiye katılan Tezer’in Sanko Sanat Galerisinde 15 Eylül Cuma günü (yarın) saat 17.30’da açılacak sergisi, 22 Eylül’e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.


Hülya Füsun Tezer


Hülya Füsun Tezer, 1958 Gaziantep doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1995 yılında, yurtdışına kumaş üzerine kilim motifleriyle kompozisyonlar oluşturup tablolar hazırladı. 2000 yılında Kültür Bakanlığı Mersin İl Kültür Müdürlüğü’nün açtığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından “Ebru” kursundan sertifika aldı. Fuat Başar’ın talebesi Figen Yurtseven’den aldığı özel derslerle bu sanatı geliştirdi. 2004 yılında İçel Sanat Kulübünde minyatür ve tezhip çalışmalarına katıldı. 2007-2008 yılında Kültür Bakanlığı Tezhip kursunu bitirerek Bakanlık Tezhip sertifikası aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç