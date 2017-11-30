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30 Kasım 2017 10:29

SANKO Sanat Galerisi’nde sergi

Ressam Erkin Keskin, Sanko Sanat Galerisi’nde 1 Aralık Cuma günü kişisel sergi açacak.

SANKO Sanat Galerisi’nde sergi

30 Kasım 2017 10:29


Artvin Şavşat’ta 1969 yılında doğan Keskin, 1992’de Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim - İş Eğitimi Bölümünü (lisans), 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilim Dalında öğretim elemanı olarak görevini sürdüren Keskin’in, birçok çalışması ulusal ve uluslararası müzelerde yer almaktadır.


2005-2010 yılları arasında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Romanya, Çin ve Çekya’da düzenlenen etkinliklerde ödüller alan sanatçı, 1993-2017 döneminde Bandırma, Bursa, İzmir, Adapazarı, Ankara, İstanbul ve Belçika’da kişisel sergi açtı.


KKTC, Kosova, Adapazarı, Muğla ve Ankara’da düzenlenen çalıştaylara katılan Keskin, 2007-2015 yılları arasında Finlandiya, Bulgaristan, Japonya, Polonya, Endonezya, Çin, Romanya, İngiltere, Makedonya, İsviçre, Belarus, Fransa, İtalya, Rusya, İspanya, Belçika, Portekiz, Yugoslavya ve Türkiye’nin değişik kentlerinde düzenlenen 42 uluslararası sergide eserlerini sergiledi.


2000-2015 yılları arasında Ankara, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen beş ulusal yarışma sergisine katılan Keskin’in Sanko Sanat Galerisi’nde yarın saat 17.30’da açılacak sergisi, 22 Aralık’a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.




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