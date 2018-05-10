SANKO Sanat Galerisinde sergi

Trabzon’da 1971 yılında doğan Kalyoncu, 1995’te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu, 2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2002 yılları arasında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan sanatçı, 2003 yılı itibariyle Doktora Eğitimi için Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne atandı ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında görevlendirildi. 2009 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında KTÜ. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne dönerek bu bölümde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Aynı bölümde belli dönemlerde bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Doçent oldu. 2016’da anabilim dalı başkanlığına ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı görevine atandı. Sanatçı halen bu bölümde öğretim üyesi ve ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ankara, Trabzon ve İstanbul’da kişisel 7 sergi açan sanatçı, Sanko Sanat Galerisinde yarın saat 17.30’da 8’inci sergisini açacak. Birçok fuar, festival, çalıştay, karma ve grup sergisine katılan sanatçının, ayrıca dört ayrı yarışmada ödül kazandı.