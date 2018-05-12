Sanko Sanat Galerisi’nde sergi

Sergisine ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kalyoncu, küçük yaşlardan itibaren resme ve resim dersine ilgisinin bulunduğunu söyledi. Kalyoncu, “Beni resim bölümüne yönlendiren, dersimde çizdiğim resmi görüp beğenen dershane hocam olmuştur. 1991 yılında özel yetenek sınavını kazanarak Güzel Sanatlar Bölümü’ne girdim. 1995’te mezuniyet sonrası araştırma görevlisi olarak üniversitede çalışmaya başladım” dedi. “Ülkemiz güçlenecekse, kalkınacaksa bu sanatla olacaktır. Sanatta ne kadar ilerlersek ekonomimiz de o kadar yükselir” diyen Kalyoncu, şöyle konuştu:

“İnsan yaşadığı çevreden ve iklimden etkilenir. Ben de yaşadığım çevredeki konuları kendi bakış açımla resmediyorum. Sanatçı çevresinden ve kültüründen beslenmelidir. Diğer taraftan bu durum evrensel boyuta taşındığı sürece önem kazanır.” Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle resim yaptığını vurgulayan Kalyoncu, “Konu olarak, yaşadığım bölgenin denizini, martısını, balıkçısını, takasını kısacası denize dair ne varsa izleyiciye kendi gözümden, kendi yorumumla, soyut somut sentezi yaparak renkli bir anlayışla aktarıyorum."

Resim yapmanın kendisi için yaşam tarzı ve kendisini ifade etme biçimi olduğunu anlatan Kalyoncu, Gazi Üniversitesi’nde aldığı eğitimin, sanata ve sanat eğitimine akademik bakış açısını daha da pekiştirdiğine dikkati çekti.” Galerinin 14 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 230’un üzerinde sergi açıldığını anımsatan Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Sanko Okulları’nın sergisine ortam olması için kurulan galerinin Türkiye genelinde önemi bilinenbir galeri haline geldiğini kaydetti. Konuşmalardan sonra Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, Kalyoncu’ya hediye etti. Sergi açılışına, Sanko Okulları Resim Öğretmeni Merve Çanakcı, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Gaziantepli sanatçılar Zeynep Elbeyli, Remziye Oğan ve sanatseverler katıldı. Kalyoncu’nun, 23 eserinin yer aldığı sergi, 31 Mayıs’a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Raif Kalyoncu

Trabzon’da 1971 yılında doğan Kalyoncu, 1995’te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resim–İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu, 2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2002 yılları arasında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan sanatçı, 2003 yılı itibariyle Doktora Eğitimi için Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne atandı ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında görevlendirildi. 2009 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında KTÜ. Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne dönerek bu bölümde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Aynı bölümde belli dönemlerde bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Doçent oldu. 2016’da anabilim dalı başkanlığına ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı görevine atandı. Sanatçı halen bu bölümde öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.