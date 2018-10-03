SANKO Sanat Galerisinde sergi

Trabzonlu ressam Ekrem Kutlu, Sanko Sanat Galerisi'nde 5 Ekim Cuma günü sergi açacak.

Akçaabat İlçesi'nde 1974 yılında doğan sanatçı, 1995'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyeliğine seçildi, 2007'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Garlar Resimleniyor” projesine Samsun Kavak Tren Garı'nı resmederek katıldı.

Üniversitelerin resim bölümlerine 650 öğrenci kazandıran sanatçı, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında Akçaabat Belediyesi Ulusal Resim Çalıştayı'nın düzenlenmesinde görev aldı. 2012-2013 yıllarında Tunus Uluslararası Plastik Sanatlar Festivali ve 2015 Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisine katıldı, Beylikdüzü Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı ve 2017'de Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı'nı düzenledi.

Sanatçının Paris UNESCO Resmi Konutu, T.C. Paris Başkonsolosluğu, Paris Epinay Sur Seine Belediyesi, Paris Trabzonlular Derneği, T.C. Batum Başkonsolosluğu, Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Meclis Başkanlığı, TBMM, Yargıtay ve bakanlıklar ile çok sayıda kamu kurumu ve özel koleksiyonda resimleri yer alıyor.

Resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdüren sanatçı, 1999 yılından bu yana Akçaabat, Ankara, İstanbul, Trabzon, Sapanca, İzmir, Tekirdağ Çorlu, Almanya, Fransa, Gürcistan, Tunus'ta 20 kişisel sergi açtı.

Şimdiye kadar 200 karma sergiye katılan sanatçı, 2016 ve 2017 yıllarında Trabzon, Beylikdüzü İstanbul, Datça Muğla, Kuşadası Aydın, Ankara, Akçaabat Trabzon ve Polonya'da toplam 7 resim çalıştayı, sanat kampı, sanat festivaline katıldı.

Evli, Yağmur Ceyda ve Taylan Deniz isminde iki çocuk babası olan sanatçı, Sanko Sanat Galerisi'nde 5 Ekim Cuma günü saat 17.30'da 21'inci kişisel sergisini açacak.

Kutlu'nun sergisi, 1 Kasım'a kadar gezilebilecek.