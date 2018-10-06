SANKO Sanat galerisi'nde sergi

Trabzonlu ressam Ekrem Kutlu, resimlerinin özünde Karadeniz'in bulunduğunu belirterek, “Yeşilin her tonu, sonbaharda ise kırmızının, turuncunun sarının tonları biz sanatçıları besliyor. Ayrıca, Trabzon sanat üretmek için çok huzurlu şehir” dedi.

Sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde 21'inci kişisel resim sergisini açan Kutlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdürdüğünü söyledi.

Akçaabat'ta sanatın gelişmesi için yüzlerce resim ve fotoğraf sergisi bile çalıştay düzenlediğini kaydeden Kutlu, bugüne kadar 5'i yurtdışı olmak üzere 20 kişisel resim sergisi açtığını, Sanko Sanat Galerisi'nde 21'inci sergisini açtığına dikkat çekti.

Hiçbir rengi kullanmaktan korkmam

Ağırlıklı olarak tuval üzerine yağlıboya resimler yaptığını anlatan Kutlu, Trabzon'un sanat üretmek için çok huzurlu şehir olduğuna vurgu yaptı.

Resimlerinin özünde bulunan Karadeniz'in köylerini, yaylalarını, tepelerini, denizini, sislerini gördüğü gibi değil düşündüğü gibi anlattığını kaydeden Kutlu, fotoğraf veya doğaya bakarak resim yapmadığına ve hiçbir rengi kullanmaktan korkmadığına vurgu yaptı.

En zor dengelenen renkleri kullandığını anlatan Kutlu, “En koyu kırmızıyı yeşille, sarıyı morla ve turuncuyu maviyle kullanırım. Bildiğimiz renk kurallarının dışına çıkmayı daha farklı armoniler denemeyi çok seviyorum” şeklinde konuştu.

“Resim yapan ressamdır. Ama her ressam sanatçı değildir”

Sanatı, “insan düş gücünün şekillenmesi” olarak tanımlayan Kutlu, “Sanatçı farklı düşünen, farklı hisseden, heyecanları, coşkuları, izlenimleri yoğun ve duyarlı kişilerdir. Çocukken tek başıma çamurdan şekiller yapardım. Şehirler kurardım ve çok mutlu olurdum. Bugünde aynı şekilde her gün atölyemde 8 saat yalnız başıma resim yapıyorum. Resim yaparken hiç sıkılmıyorum. Aksine kendimi dinliyorum. Aslında kendi iç dünyamızda yaşıyoruz. Resim yapan ressamdır. Ama her ressam sanatçı değildir. Sanatta özgünlük olmazsa sanat eseri çıkmaz. O zaman herkes birbirinin kopyası olur. Resim yapmaya yeni başlayanlar başlangıçta çözemediği bazı konularda başkalarından etkilense de, çalışmaları ilerledikçe kendi yolunu çizmelidirler. Kimse resimlerinin bir başka sanatçıya benzetilmesini istemez. Resim yaparken hislerime, deneyimlerime, tecrübelerime, gözlemlerime güvenerek çalışıyorum, yüreğimle resim yapıyorum. Heyecanlarım,gözlemlerim, duygularım, farklı ise yaptığım resim de beni yansıtmalı. Her dönem resimlerimi gözden geçiririm, gelişimimi anlamaya çalışırım. Çünkü ‘Sanat Uzun, Ömür Kısa' bilinciyle ömrümün sonuna kadar resim yapmak istiyorum” diye konuştu.

Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, Sanko Park AVM yetkilileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Galerinin 14 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 240'ın üzerinde sergi açıldığını söyleyen Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi.

Konuşmalardan sonra, Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını sanatçı Ekrem Kutlu'ya armağan etti.

Kutlu'nun 26 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi'nde, 1 Kasım'a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Ekrem Kutlu

Akçaabat İlçesi'nde 1974 yılında doğan sanatçı, 1995'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyeliğine seçildi, 2007'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Garlar Resimleniyor” projesine Samsun Kavak Tren Garı'nı resmederek katıldı.

Üniversitelerin resim bölümlerine 650 öğrenci kazandıran sanatçı, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında Akçaabat Belediyesi Ulusal Resim Çalıştayı'nın düzenlenmesinde görev aldı. 2012-2013 yıllarında Tunus Uluslararası Plastik Sanatlar Festivali ve 2015 Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisine katıldı, Beylikdüzü Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı ve 2017'de Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı'nı düzenledi.

Sanatçının Paris UNESCO Resmi Konutu, T.C. Paris Başkonsolosluğu, Paris Epinay Sur Seine Belediyesi, Paris Trabzonlular Derneği, T.C. Batum Başkonsolosluğu, Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Meclis Başkanlığı, TBMM, Yargıtay ve bakanlıklar ile çok sayıda kamu kurumu ve özel koleksiyonda resimleri yer alıyor.

Resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdüren sanatçı, 1999 yılından bu yana Akçaabat, Ankara, İstanbul, Trabzon, Sapanca, İzmir, Tekirdağ Çorlu, Almanya, Fransa, Gürcistan 20 kişisel sergi açtı.

Şimdiye kadar 200 karma sergiye katılan sanatçı, 2016 ve 2017 yıllarında Trabzon, Beylikdüzü İstanbul, Datça Muğla, Kuşadası Aydın, Ankara, Akçaabat Trabzon, Tunus ve Polonya'da toplam 7 resim çalıştayı, sanat kampı, sanat festivaline katıldı.