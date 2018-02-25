Sanko Sanat Galerisi’nden Sergi Açılışı

Sergi açılışında konuşan ressam Altun, Gaziantep’te sergi açmasına ev sahipliği yapan Sanko Ailesine çok teşekkür ettiğini söyledi. Eskişehir’deki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Altun, çok sayıda grup sergisine katıldığını ve eserlerinin resmi ve özel koleksiyonlarda bulunduğunu kaydetti. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olduğunu belirten Altun, “Mezun olduğum yıl öğretmenliğe başladım. Görsel sanatlar öğretmeniyim. Şimdiye kadar 100’ün üzerinde karma sergiye katıldım” şeklinde konuştu. “Bugün 5’inci kişisel sergimi Sanko sayesinde açıyorum. Sanat çevrelerinde Gaziantep Sanko diye bilinir” diyen Altun, Eskişehir’in Gaziantep’ten küçük, ancak atölye ve sanat alanında daha yoğun bir kent olduğuna vurgu yaptı.

"Resim Yapmak, Hayatımın Bütünüdür"

Resim yapmayı bir insanın kendi varlığını devam ettirmek olarak tanımlayan Altun, "Resim yapmak benim için nefes almak, su içmek gibi bir şey. Hayatımın bütünüdür. Resim yapmaya küçük yaşlarda başladım. Tek yapabildiğim bu. Tuval üzerine akrilik boya tekniği kullanarak resimlerimi yapıyorum. Aslında resimler binlerce yıldır bizi biz yapandır. Farklılıklarımızı değil, ortak paydamız ‘insanlığımızı’ ifşa ediyorlar. Resimler, temel soruya yanıt arıyorlar; ‘Nereden geliyoruz?’ Renklerin mutluluğu, umutla gözlerimize dolmaya çalışırken insanlığın yüz binlerce yıllık tarihini özetliyor" dedi. Altun, Sanko Sanat Galerisi’nde hocalarının da sergi açtıklarını anımsatarak, “Resim denildiğinde akla ilk gelen hocalarımın sergi açtığı galeride sergi açmak benim için onur” ifadelerine yer verdi. Galerinin 13 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 200’ün üzerinde sergi açıldığını anımsatan Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Konuşmalardan sonra Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Raşit Altun’a hediye etti.

Altun’un 25 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 9 Mart’’a kadar her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.