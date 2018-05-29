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29 Mayıs 2018 18:10

Sanko tekstil ve havlu çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil ve Sanko Havlu çalışanları, Konukoğlu ailesinin geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sanko tekstil ve havlu çalışanları iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 18:10


Şato Restoran’da düzenlenen iftar yemeğine, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, Sanko Havlu Genel Müdürü Serdar Erpamukçu, Sanko Tekstil İşletmeleri Depolar Yönetim Müdürü Murat Köylüoğlu, Sanko Tekstil İşletmeleri Ürün Müdürü Mehmet Özçörekçi, Sanko Özel Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Şeref Çakmak ve TEKSİF Gaziantep Şube Başkanı Nuri Bay katıldı.


SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, masaları dolaşarak konuklara hoş geldiniz diyip Ramazan aylarını kutladı.


İftar yemeği sırasında SANKO bünyesinde 10, 15, 20, 25 ve daha fazla süreden beri çalışan 27 kişiye, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket ve armağanlar verildi.


Bu arada, yapılan çekilişle şanslı 5 çalışan tam, 5 çalışan ise yarım altın kazandı.




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