SANKO Üniversitesi 2017 - 2018 akademik yılı açılış töreni

Yerlikaya, SANKO Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı açılışı nedeniyle Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, değişen dünyayla birlikte şehirlerin rekabetinin ön plana çıktığını, bu rekabetin ön plana çıkmasında de üniversitelerin yerinin çok önemli olduğunu söyledi. Gaziantep’in dünyadaki en rekabetçi 7 şehirden biri olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, “8 Şubat 1921 tarihinde Gaziantep’in Gazilik unvanına vasıl olduğu 11 aylık mücadele ruhuyla o günlerden bugünlere geldiği noktayı göz önüne getirirseniz, her alanda başarı hikayeleri vardır” dedi. SANKO Ailesinde dördüncü beşinci kuşağın işbaşında olduğunu kaydeden Yerlikaya, öğrencilere seslenerek, “Sizler değişik ortamlarda başarı hikayelerini dinlediniz. 1000’in üzerinde sanayiciyle Türkiye’deki 5’inci ihracatçı olduk, bu yıl da aynı başarıyı yakaladık. Ticaret cesaret, maharet ve sırdan ibarettir” şeklinde konuştu.

"Azmini kaybetmeyen şehir

Vali Yerlikaya, "Türkiye’nin diğer kentlerinde parmakla gösterilen Gaziantep, en olumsuz süreçte DEAŞ’la mücadelede, coğrafya olarak hemen yanı başımızda 7 yıldan bu yana süren Suriye’deki büyük insanlık dramında, 500 bine yakın muhacir güçle birlikte yaşarken kişisel, toplumsal mutluluğunu, çalışma azmini kaybetmeyen bir şehir oldu” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Vali Yerlikaya, "Sizler bu atmosfer içerisinde eğitim ve öğretiminizi görüyorsunuz. Her olumsuzluktan bir başarı hikayesi çıkarabilmektir Gaziantepli olmak. Allah’ın verdiği zenginliği, toplumu için milleti için, Allah takdir etsin diye kullanan bir vakfın öğrencileri olmak başlı başına bir şükürdür, şanslısınız ve bunu en iyi şekilde bu şehirde değerlendirmek inşallah sizlere nasip olur. İlim ve teknolojide dünyada başarılı devletlerden biri olmanın yolu bu sıralardan geçiyor. Öğretim üyelerinize de hürmetten geçiyor. Üzerinizde Cumhuriyet’in kuruluş iradesinin, şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti var. Burası sizin başarılı olmanız için kar zarar fikriyatını ayakları altına alarak, hayır hesabıyla sizlere yatırım yapıyor. Bu fırsatı, vücut ikliminizde huzuru, mutluluğu kazanarak, sadece çok para kazanmak mutluluktur anlayışıyla hareket etmeyerek, insanlığa faydalı olmak, onların yüzlerinden minnettarlık, şükran, teşekkür ifadeleriyle mest olmak ve bizden daha başarılı şekilde evlatlarımızı, milletimizi en güzel yetiştirmek düsturumuz olmalı. Başarı ve mutluluk hep sizinle beraber olsun. SANKO Üniversitemizin ilk mezunlarıyla buluşacağımız 2017- 2018 akademik yılı, hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende yaptığı konuşmada, ekonomi ve sanayi şehri olan Gaziantep’in kültür, turizm ve eğitim şehri olma yolunda da önemli mesafe kat ettiğine dikkat çekti. Gaziantep’in üniversiteler şehri olmak konusunda da iddiası olduğunu anlatan Şahin, “Üniversiteler şehri olma noktasında bugün özellikle SANKO Holding’in bu alanda yatırımını, yani insana yatırım yapmasını bu hedefimiz ve şehrimizin rekabet gücü acısından çok önemli buluyorum. Çünkü, beşeri sermayemizi güçlendirmediğimiz sürece hiçbir hedefimize ulaşamayız” ifadelerine yer verdi.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışında en önemli noktanın yetişmiş bireyler olduğunu vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öncelikli olan eğitimdir. Ardından insanın insanca yaşayabilmesi için sağlıklı ortam, sağlıklı vücut, sağlıklı kafa gerekir. Yani ruhen ve bedenen sağlıklı bir birey olarak geleceğe hazırlanması gerekiyor. İşte tam burada bu üniversiteye ve sizlere çok iş düşüyor. Bugün burada olmanız asla bir tesadüf değil. Bu sizin bireysel emeğiniz ve ailenizin bireysel fedakarlığıyla oldu. Bu başarının diğer sırrı da teorik yapıyor olmanız. Bunu başardığınız için kendinizi alkışlayın ve bunu hak ettiğinizi düşünün. Sizinle övünüyor, onur duyuyoruz. Gaziantep’te okuyan bir üniversite öğrencisinin İstanbul’da, Ankara’da okuyan bir üniversite öğrencisinin ihtiyacı olan neyse, kültürel ve sosyal alanda bunun projeleri için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

İyi doktor olmanın çok önemli olduğunu, çünkü insani bakış gerektirdiğini anımsatan Şahin, "Doktorluk, çok kutsal bir meslektir. Ama yanına iyi bir insan olmak ve özellikle sosyal sorumluluk anlayışını benimsediğiniz zaman birçok noktada zevk aldığınızı görüyoruz. Sosyal sorumluluk dediğimiz aslında bizim medeniyetimizin bize emri. Ama bugün bütün dünya bunlara sosyal sorumluluk, sosyal proje diyor" ifadelerini kullandı.

Akademik takvimdeki özel günler

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise her üniversitenin akademik takviminde, akademik açılış ve mezuniyet olmak üzere iki özel gün olduğunu söyledi. İlk mezuniyet törenini bu akademik dönemde, 2018 yılı Haziran ayında Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyetiyle gerçekleştireceklerini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemiz ilk öğrencilerini 2014 yılında almaya başladı. Bugün 1156 lisans, 35’i lisansüstü olmak üzere toplamda 1191 öğrencimiz ile eğitime başladık” dedi. SANKO Üniversitesi olarak, son bir yılda gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinen Prof. Dr. Dağlı, şu bilgileri paylaştı:

"Üzerinde en çok durduğumuz ve bir bütünün iki parçasını bir araya getiren afiliasyon (Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinin ortak kullanımı) işlemini gerçekleştirdik. YÖK Genel Kurulu’nda onaylandı, Sağlık Bakanlığı’na uygulamanın başlaması için gittiğini öğrendik. Bu şekilde artık üniversitemiz ve Sani Konukoğlu Hastanemiz birlikte çalışmaya başlayacaklar. Ve hastanemiz üniversite hastanesi özelliği kazanacak. Yine bir ilki gerçekleştirdik. YÖK’ten gerekli izinleri alarak, Biyolojik ve Biomedikal Tezli Yüksek Lisans Programı’nı kurduk, yönergelerini tamamladık. İnşallah şubat ayı gibi ilk öğrencilerimizi alacağımızı tahmin ediyorum. Öğrencilerin hastanede staj yaptıklarında, onların eğitimini daha pekiştirebilmek ve hastalara daha iyi, daha kaliteli üst düzeyde hizmet vermek için 23 akademisyeni daha kadromuza dahil ettik. Bunun yanında 7 araştırma ve öğretim görevlisi arkadaşımız göreve başladı. İlk kez bu yıl kendi üniversitemizden ve kendi hastanemizden 3 öğretim üyemiz, 2017 Ekim - Kasım Döneminde YÖK sınavını vererek doçentlik unvanı aldı. 18 yeni öğretim üyesi ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu sayı daha da yukarıya çıkabilir. Şuan için 18 olarak değerlendiriyorum. Uluslararası akreditasyona kavuşabilmemiz için ilk mezunlarımızı vermemiz gerek. Mezunumuz olmadığı için akredite olamıyoruz. Akreditasyona müracaat edemiyoruz.”

Kampüs temeli atılacak

Tıpta eğitim dilinin dünyada İngilizce olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, “Fakat biz İngilizce hazırlık sınıfı koyarak eğitim süremizi daha fazla uzatmak istemedik. Bunun yerine Tıp Fakültesi’ne ağırlaştırılmış bir İngilizce programı koyduk. Öğrencilerimiz TOEFL’a girdiklerinde 80 - 85 almalarını istiyoruz. Çünkü biz bilgi üreten ve bilgiyi kullanan üniversite olmak, öğrencilerimizi bu yönde eğitmek istiyoruz” diye konuştu. SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun bilgi, deneyim ve teşvikleriyle yeni kampus alanının hazırlıklarına başladıkları bilgisini veren Prof. Dr. Dağlı, “İnşallah bu sene içerisinde kampüsümüzün temelini atıp hızla inşaatına başlayacağız” müjdesini verdi.

İlk dersi Berkman verdi

Konuşmaların ardından İstanbul Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman, SANKO Üniversitesi’nde akademik yıl açılış dersini verdi. “Başarı değil, başarısızlıklar insanı olgunlaştırır” diyen Prof. Dr. Berkman, 40 yıla yaklaşan meslek hayatını ve çıkardığı sonuçları paylaştı.

Doktor bir ailenin çocuğu olan ve 8 yaşından doktor olmaya karar verdiğini belirten Prof. Dr. Berkman, “Ancak mentorum yoktu, bu benim için çok büyük bir kayıptı. Tıp fakültesini üçüncü yıl kazandım. Sonrasında ise hayatımda bir gün bile kaybetmedim” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Berkman, “İdeallerinizin ve isteklerinizin peşinden gidin, bu üç yıl belki kayıptı ama bana elimdekinin kıymetini bilmemi sağladı. Hiçbir zaman bundan sonraki başarılarımda şımarmadım. Yenilgi başkadır, başarısızlık başkadır. Bir başarısızlıkta, eğer vazgeçerseniz işte o zaman yenilmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

Tıp fakültesini bitince yol ayrımının başladığını ifade eden Prof. Dr. Berkman, şunları kaydetti:

“Çünkü tıp fakültesini bitirdiğinizde ya doktor ya araştırmacı olacaksınız. İkisi de saygın ve değerlidir. İnsanlar sevdikleri işte daha başarılı olurlar. Sevdiğiniz branşı bulmalısınız. Bütün kararları verirken dostlarınızdan tavsiyeler alın, ancak bunları akıl süzgecinizden geçirin ve iç sesinizi dinleyin. Meslek seçimi kadar, ihtisas seçimi de çok önemli. Yeniden dünyaya gelsem, yine doktor ve yine ortopedist olurdum. Bu insanın hayatında gerçekten büyük bir mutluluktur. Bu meslekte daha çok para veya ışık olması sizleri aldatmasın. Önemli olan sizlerin yapacağı en iyi branşı bulmanızdır. Doktorluk insan ilişkilerine dayanır. Klinisyenlikte bu ilişkileri iyi tutmak gerekir. Kamu veya özel muayenehanede çalışabilir ya da ikisini birden yapabilirsiniz. Kamuda çalışıyorsanız o insanlara daha fazla zaman ayırıp, daha fazla ilgi göstermeniz lazım. Bilin ki onlar maddi imkanları az olduğu için kamu hastanelerine geliyorlar. Biz insan olarak, imkanı olmayanlara daha iyi, daha yumuşak davranmalı, onların sorularına daha fazla zaman ayırarak cevaplamalıyız. Hasta geldiğinde, annenize, babanıza, eşinize, çocuğuna davrandığınız gibi davranın. Onlara ne yapacaksanız hastanıza da onu önerin. Ticari endikasyon koyan sadece vicdanını değil, yarın bütün geleceğini kaybeder. Etik ve hukuki olaylarla çok çabuk yüz yüze gelir.”

Öğrencilerden tıp dışında felsefe, edebiyat, tarih gibi farklı alanlarla ilgili bir şeyler okumalarını isteyen Prof. Dr. Berkman, “Bu sizin dünyaya bakış açınızı değiştirir, doktorluğunuzu geliştirir. Hobileriniz olsun, sizleri sakatlamayan ve ömür boyu yapabileceğiniz sporlar yapın” önerisinde bulundu.

CÜBBE GİYME TÖRENİ

Konuşmaların ardından akademik yükseltme ve cübbe giyme törenine geçildi. SANKO Üniversitesi’nin akademik kadrosuna bu eğitim yılında katılan ve Rektör Yardımcılığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Mehmet Metin Bayram’ın yanı sıra, Prof. Dr. Şahin Sırmalı, Prof. Dr. Sayın Nevin Ergun, Prof. Dr. A. Münife Neyal, Prof. Dr. Kemal Bakır, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Prof. Dr. Göktürk Maralcan ile bu akademik yıl içerisinde profesörlüğe yükselen öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Tuna ile Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı, akademik kadroya yine bu eğitim yılında katılan Doç. Dr. Meral Uyar, Doç. Dr. Gökhan Gökaslan ile Doç. Dr. Erkan Kaya, SANKO Üniversitesi bünyesinde görev yaparken, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2017 Ekim - Kasım Dönemi doçentlik sınavında başarı göstererek üniversite bünyesinde ilk kez bu unvanı almaya hak kazanan öğretim üyeleri; Doç. Dr. Ayşegül Çört, Doç. Dr. Yusuf Ünal Sarıkabadayı ve Doç. Dr. Medet Korkmaz ile Yardımcı Doçent Doktor kadrosuna atanan Yrd. Doç. Dr. Feragat Uygur, Yrd. Doç. Dr. Ali Tahtacı, Yrd. Doç. Dr. Ayşe İmge Uslu, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Özer, Yrd. Doç. Dr. Aykut Akyılmaz, Yrd. Doç. Dr. Nimet Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Hadiye Demirbakan, Yrd. Doç. Dr. Türkan Turgay, Yrd. Doç. Dr. Pınar Günel Karadeniz, Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar Küçüktüfekçi, Yrd. Doç. Dr. Burçin Altınbaş cübbelerini giydi. Sahnede öğretim üyelerine SANKO Üniversitesi kadrosuna bu yıl katılan Öğretim Görevlileri Funda Esin Fakılı, Meryem Kılıç, Hatice Adıgüzel, Emine Baş, Nezihe Otay Lüle ve Araştırma Görevlileri Eda Sevim Öğüt ile Merve Durmuş da katıldı. SANKO Üniversitesi yönetimi tarafından bu yıl katıldıkları kongrelerden başarılarla dönen Uzman Hemşire Hatice Güzel, Doç. Dr. Medet Korkmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ebru Karaaslan ve Esra Akkaya, Prof. Dr. Arzu Tuna, Yrd. Doç. Dr. Betül Aktaş, Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, hemşirelik bölümü yüksek lisans öğrencisi Nihan Demirdüzen’i ve Yrd. Doç. Dr. Tuba Denkçeken’e ise ödülleri takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.