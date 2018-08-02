SANKO Üniversitesi, “A Plus Üniversite” oldu

SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 sonuçlarına göre, Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı, Akademik Destek ve İlgi alanlarında öğrencilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, A Plus Üniversite statüsüne alındı.

109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere toplam 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, SANKO Üniversitesi farklı kategorilerde de performans artışı gösterdi. Üniversitelerin, öğrenim deneyimi ve tatminkarlığı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi ana başlıklarda değerlendirildiği araştırmada, SANKO Üniversitesi’nin başarı sıralamasını yükselttiği tespit edildi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “TÜMA sonuçlarına göre üniversitemiz Öğrenim Deneyimi ve Tatminkarlığı ile 11’inci sırada, Akademik Destek ve İlgi ile 24’üncü sırada yer alarak A Plus, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği ile 27’inci sırada yer alarak A düzeyinde değerlendirilmiştir” dedi.

Genç bir üniversite olarak kendini geliştirerek gerek akademik, gerekse sosyal ve kültürel alanda ülkemizin adını uluslararası platformlarda duyuran bilim insanları yetişmesine katkı sağlamak için yola çıktıklarını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “Başarı bir ekip işidir. Mütevelli Heyetimizin desteği, akademik ve idari kadromuzun büyük gayretleri ve bizi tercih eden öğrencilerimiz ile onların yanında yer alan velilerimiz sayesinde başarı grafiğimizi yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi, üniversite ana binası, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nden oluşuyor. 2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında ise yüksek lisans eğitimi veriliyor.