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SANKO Üniversitesi ek yerleştirmede yeni öğrencilerini bekliyor


Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla herhangi bir lisans bölümüne yerleşemeyen öğrenciler, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleri için tercih yapabilecekler.


Bilimsel olduğu kadar, kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da dikkat çeken SANKO Üniversitesi, Gaziantep ve bölge için bilim ve eğitim yuvası olma yolunda hızla ilerliyor.


SANKO Üniversiteli olmak isteyen öğrenciler, üniversiteyi ya da web sayfasını ziyaret ederek, bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkını yaşamak üzere, tercihlerini SANKO Üniversitesi olarak yapabilirler.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.

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