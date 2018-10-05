Sanko Üniversitesi Hastanesi, Buıldeast'te stant açtı

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi, BUILDEAST (Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda) ve eş zamanlı olarak düzenlenen GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı'nda stant açtı.

Bölge halkına verdiği sağlık hizmeti yanında, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ninOrtadoğu Fuar Merkezi'ndeaçtığı stant katılımcılar ve ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor. 4 Ekim'de açılan ve 7 Ekime kadar gezilebilecek fuardaaçılan stantta, dileyen katılımcı ve ziyaretçiler için ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılıyor. Stantta ayrıca hastanede verilen sağlık hizmetleri konusunda da bilgiler veriliyor.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.