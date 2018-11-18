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SANKO Üniversitesi öğrencileri kültür gezisi yaptı

SANKO Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla düzenlenen Gaziantep Kültür Gezisi kapsamında kentin tarihi, kültürü ve yemeklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

SANKO Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen Gaziantep Kültür Gezisi kapsamında kentin tarihi, kültürü ve yemeklerini yakından tanıma fırsatı buldu.


Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep'i gezen öğrenciler, kültür ve tarihin içiçe geçen muhteşem öyküsünü rehberlerden dinledi, Jale Tekinalp Mozaik Sanatları Atölyesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Kahramanlık Panoraması Müzesi ve Hamam Müzesi'ni gezdi.


SANKO Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.

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