Sanko üniversitesi öğrencileri yurt dışında

Öğrenciler bilime katkı sağlamaya hazırlanıyor

SANKO Üniversitesinin 20 öğrencisi2017-2018 eğitim öğretim yılındaAvrupa Birliği Programı olan Erasmus+ kapsamında Almanya, İrlanda, Malta, Polonya, İtalya, İngiltere, Hırvatistan, Litvanya ve Portekiz'de staj yaptı.

Bu programdan ayrı olarak Tıp Fakültesi'nden3 öğrenci ise Alman Robotik Cerrahi Derneği ve Türk Alman Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kubilay Ertan ile beraberKadın Hastalıkları ve Doğum stajlarını yapmak üzere Almanya'daLeverkusen Kliniği, Köln Üniversitesi Eğitimve Araştırma Merkezi'ne gitti. Prof. Dr. Kubilay Ertan, Mayıs 2017'de SANKO Üniversitesi'nin insana hizmet ve sosyal sorumluluk ilkelerini gözeterek uyguladığı programlardan biri olan SANKO Üniversitesi Onur Konuğu (SANKONUK) Programı kapsamında konuk olarak Gaziantep'e gelmişti. Prof. Ertan, İngiltere ImperialCollege veKarayip Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Kadıoğluile birlikte “Kadınlarda Kanser Tarama Testleri ve Robotik Cerrahi” konusunda akademisyenler, sağlık mensupları, öğrenciler ve bölge halkına konferans vermişti. Prof. Dr. Kubilay Ertan'ın görev yaptığı referans hastanede İtalya, Macaristan, İspanya, Almanyagibi farklı ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte biray çalışan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri obstetrik, perinatoloji, meme klinikleri ve ameliyathanede bir asistan gibi çalışma, küçük cerrahi girişimleri tek başına uygulama şansı da yakaladılar.

Gittikleri ülkelerden daha sosyal, hedefe odaklı, yaptıkları iş konusunda daha fazla bilgiye sahip, öz güvenleri daha artmış bireyler olarak dönen SANKO Üniversitesi öğrencilerden gelen güzel ve umut veren geri bildirimlerin heyecanıyla bu yıl daha çok öğrencisini uluslararası etkinliklere yönlendirmeyi planlamaktadır.