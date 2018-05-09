SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı’dan Anneler Günü mesajı

Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın en büyük simgesi olan annelerimiz, hayatımız boyunca da en büyük destekçimizdir" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında annelerin evlatları için yapamayacakları hiçbir şey olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Dağılı, “Bir anne için dünyanın en büyük armağanı ve mutluluğu, evlatlarının sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasıdır" ifadelerini kullandı. Tüm annelerin gününü de kutlayan Dağlı’nın mesajında, “Kaç yaşında olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, doğduğumuz günden itibaren annelerimizin öğrettikleri ve varlığı en büyük dayanağımızdır. Karşılıksız sevgi ve fedakarlığın en büyük simgesi olan annelerimiz, hayatımız boyunca da en büyük destekçimizdir. Bu vesileyle tüm annelerimizin ellerinden saygı ve hürmetle öpüyor, anneler gününü kutluyorum" denildi.