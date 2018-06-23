Dr. Güner Dağlı, 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilere önerilerde bulundu. Prof. Dr. Dağlı, “Hiçbir şey sizlerden ve sağlığınızdan önemli değil. Stres yapmadığınız sürece başarı sizinle olacaktır” dedi.

Ülkemizde eğitim sisteminde sınavların, insanların gelecekteki yaşantılarını belirlemede büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dağlı, “Sınava girmek her yaştaki öğrenci için başlı başına bir stres kaynağı. Bu kimi zaman olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor. Uzun yıllar emek vererek, meslek sahibi olmak isteyen siz gençler bu büyük adımı atabilmek için her şeyden önce paniklemeden odaklandığınızda sınava bakış açınız da değişecektir” şeklinde konuştu. Dağlı, ayrıca insanların karnı açken kan şekerinin düşmesine bağlı olarak sağlıklı düşünemeyip paniklediklerini, bundan dolayı da güne kahvaltıyla başlanması gerektiğini söyledi.

İlk adımı atmanın başarı elde etmede en büyük unsurlardan biri olduğunu anımsatan Dağlı, “Sınavın başlamasıyla birlikte kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Yeter ki iyi ve sakin bir başlangıç yapmaya çalışın. Bunun gelecekteki yaşantınızla aranızda sizin kaldırmak zorunda olduğunuz bir engel olduğunu düşünerek, kendinizi motive edin. Şunu unutmayın ki herkes kendi hayatını ve yaptığı seçimlerin sonuçlarını yaşar. Meslek seçimi yaparken, bunun hayal ettiğiniz meslek ve mutlu olacağınız hayat olmasına dikkat edin. Ailelerinizin, öğretmenlerinizin ve yapmak istediğiniz mesleği icra edenlerin mutlaka fikirlerini almaya çalışın, ancak son karar sizin olsun” ifadelerini kullandı.

Dağlı, bundan önceki yıllarda olduğu gibi SANKO Üniversitesi’nin kapılarının mesleki öneri almak ve üniversite ortamını görmek isteyen gençlere açık olduğunu ve onlarla birlikte olmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, YKS öncesi ve sonrası, sınava girecek öğrencileri beklediklerini sözlerine ekledi.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.