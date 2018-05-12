SANKO Üniversitesi Sankonuk Programı

Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, SANKO Üniversitesi tarafından SANKONUK Programı kapsamında düzenlenen halka açık konferansta "Güneşin Karanlık Yüzü: Melanom’un Belirtileri ve Korunma Yöntemleri" konusunu anlatacak.

Prof. Dr. Ekmekçioğlu, konferansta“cilt kanserlerinin en öldürücü tipi olan melanomun belirtileri ve korunma yöntemleri nelerdir”, “güneşin direkt yayıldığı bölgelerde ve gününün büyük çoğunluğunu dışarıda geçiren kişilerde bu tür cilt kanserine yakalanmamak için alınması gereken önlemler” konularında bilgiler paylaşacak. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 18 Mayıs 2018 Cuma günü 10.30-12.00 saatleri arasında düzenlenecek konferansa dileyen herkes ücretsiz ve davetiyesiz katılabilecek.

Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu

Texas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezinde, Medikal Onkoloji – Melanom Departmanında profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ekmekçioğlu doktora derecesini İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Kanser Biyoloji ve İmmünoloji bölümünden almıştır. Doktora çalışması malin melanomda immünolojik değişikleri incelemek üzere hazırlanmıştır. Doktora çalışmasını 1994 yılında tamamladıktan sonra Türk Onkoloji Vakfının bursu ile doktora sonrası çalışmalarını yapmak üzere MD Anderson Kanser Merkezine araştırmacı olarak gitmiştir. 1997 yılında proje araştırıcısı olarak görevine başlamış ve üzerinde çalıştığı INOS molekülünün metastatikmelanomda moleküler bir marker olduğunu keşfetmesini takiben, bu molekülün sağ kalım üzerindeki rolünü araştıran çalışmaları başlatmıştır. MD Anderson Kanser Merkezinde 2001 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini 2015 yılından itibaren profesör olarak devam ettirmektedir. Prof. Dr. Ekmekçioğlu’nun çalışmalarının odağı melanomun gelişmesinde moleküler yolların tanımlanması, hedeflerinin analizi ve prognostik önemini belirlemektir.Çalışmalarını maddi olarak desteklemek üzere NIH (Amerika Ulusal Saglik Örgütü)’nden ve pek çok melanom vakfından projeleri desteklenmektedir. Aynı zamanda çok sayıda işbirlikleri ile diğer merkezlerin projelerinde de rol almaktadır. Enstitü içinde ve diğer enstitüler ile yaptığı işbirliklerinde yeni ilaç taraması ve melanoma hücre ve doku temelli platformları kullanarak araştırma projelerine katılmaktadır. Eğitim ve çeşitli seviyelerdeki öğrencilerin yetiştirilmesi için aktif olarak çalışmalara katılmakta ve kendi araştırma grubu içinde üniversite öğrencilerinden uluslararası öğrencilere uzanan yaz stajı için yeni pozisyonlar açmaktadır. Prof. Dr. Ekmekçioğlu melanomun gelişmesinde rol oynayan pek çok molekülün tanımlanması ve etkilerinin düzenlenmesi konusunda araştırmalara önemli katkılarda bulunmuştur. Uzmanlığı doğrultusunda referans alınacak pek çok yayına ve ulusal ya da uluslararası konferanslara konuşmacı olarak davet edilmektedir. Melanomda hedefli tedaviler ve immunoterapi konusundaki çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.