SANKO Üniversitesi ve empati işbirliği ile halka açık konferans

SANKO Üniversitesi, 2014 yılından bu yana Avrupa ve ABD’de akademik çalışmalarını sürdüren başarılı Türk bilim insanlarını her ay konuk ederek, akademik çalışmalar yanında, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halka açık konferanslar düzenlemeye devam ediyor.

SANKO Üniversitesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği işbirliğiyle, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonunda ABDPittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, “Meme Kanseri, Korunma ve Güncel Tedavi” konulu halka açık konferans verecek.

Prof. Dr. Atilla Soran’ın 12 Ocak 2017 tarihinde Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonu’nda 13.30-14.30 saatleri arasında gerçekleştireceği toplantıya dileyen herkes davetiyesiz katılabilecek.

Prof. Dr. Atilla Soran

1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997-1999 tarihleri arasında Pittsburgh Üniversitesinde Yoğun Bakım ve Meme Hastalıkları Bölümlerinde çalışan Prof. Dr. Soran, 2001 yılında aynı üniversiteye öğretim üyesi olarak davet edildi. 2004 yılında Pittsburgh Üniversitesi Cerrahi Anabilim dalında Cerrahi Onkoloji Bölümünde profesör unvanını aldı ve Meme Ünitesinde çalışan ilk Türk profesör oldu.

Prof. Dr. Soran, 2004 yılından itibaren Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörlüğü görevinin yanı sıra, Lenf Ödem Programı ve Uluslararası Meme Uzmanı Yetiştirme Programı Direktörlüğü görevini de yürütmektedir. 2010 yılında Meme Kanseri Takip Programı Tıbbi Direktörlüğü görevi de sorumluluklarına eklenmiştir. Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezinin yurt dışı açılımında aktif görev alan Prof. Dr. Soran, Kazakistan ve Türkiye projelerinde yönetim kademesinde çalıştı.

Prof. Dr. Soran, 2005 yılında Pittsburgh ve bölgesinde ilk defa üniversite hastanesi programı içerisinde “Genişletilmiş Lenf ÖdemProgramı” ve 2010 yılında ise dünyada ilk defa “lenf ödem tarama, erken teşhis, erken tedavi ve koruma” programını oluşturmuştur. Bu program kısa zamanda kabul görmüş ve ABD’de başta olmak üzere ülkemiz dahil, hastanelerde benzer üniteler oluşturulmaya başlamıştır.

Prof. Dr. Soran, uluslararası önemli ve lider derneklerin yönetimlerinde aktif rol almıştır. Ülkemizde de Meme Hastalıkları Federasyonu bünyesinde dünyada ilklere imza atılan çalışmaları başlatmış ve tıp literatürüne ülkemizden büyük bir katkı sağlanmış olan bu çalışmaların başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Soran, İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, İzmir, Muş, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Denizli, Konya örnek olmak üzere ülkemizin her köşesine gelerek, meme kanseri ve lenf ödem konusunda toplantılara katılmış, dersler vermiş ve birebir ameliyatlarda “workshop”larda bulunmuştur. Yanına bugüne kadar kısa veya uzun dönem eğitim için Türkiye’den 75’ten fazla doktor, öğretim üyesi, öğrenci ve hemşireyi kabul etmiş, bunlardan bazılarının Yale, Wisconsin Üniversitesi gibi yabancıların çok zor kabul edildiği yerlerde pozisyon elde etmelerinde çok aktif rol oynamış ve eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamıştır.

Prof. Dr. Soran’ın 300’den fazla yayını ve sunumu, 30’un üzerinde derleme makalesi ile kitap bölümü vardır. Prof. Dr. Soran uluslararası ve ulusal 20’nin üzerinde ödüle sahiptir. 25 derginin yayın kurulunda veya hakem olarak görev yapmakta olup, dünyanın birçok ülkesinden ve meme kanseri için en prestijli toplantılardan konuşmacı olarak davet almıştır. Dünyanın en önemli araştırmalarının sunulduğu San Antonio Meme Konferansında ve ASCO’da davetli konuşma yapan ilk Türk bilim insanı olmuştur.

Dünyada kadın konularında 2012 yılında liderlik yapmış kişilerin davet edildiği London Women’s Leadership Symposium’una davet edilen ilk ve tek Türk bilim insanı olmuştur. Prof. Dr. Soran, birçok klinik çalışma başlatmış ve burs almıştır. Yakın zamanda Magee-Womens Hospital Meme Hastalıkları Araştırmaları Direktörü olan Prof. Dr. Soran’ın ekibinin ortaya koyduğu yöntem dünyanın en prestijli ve yalnızca alanında gelecekteki tanı ve tedaviyi değiştirebilecek araştırmacıların destek alabildiği Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından 1.5 milyon dolar ödüle layık görülmüştür. ABD’nin Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından önemli araştırmacılar listesine kabul edilen Prof. Dr. Soran, çok sınırlı sayıda araştırmacının davet edildiği ve Amerikan Meclisinin desteklediği en büyük araştırma programında Meme Kanseri Panelinde 5 yıl üst üste görev almıştır. Bunların yanı sıra, seçilerek geldiği Pittsburgh Türk Amerikan Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ülkeyi en üst düzeyde temsil eden ve politik anlamda en güçlü organizasyon olan Türk Amerikan Dernekleri Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini 2004-2009 yılları arasında başarı ile sürdürmüştür. Prof. Dr. Soran, 2006 yılında ABD’de Türkiye’yi en aktif tanıtan ve uluslararası Türk toplumuna en iyi hizmet eden dernekler arasında öne çıkarak yılda bir defa verilen ödülle onurlandırılmış ve kendisi de “Daughters and Sons of Ataturk” Organizasyonu tarafından “Yılın Adamı” ödülüne layık görülmüştür.