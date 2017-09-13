SANKO Üniversitesi yeni öğrencileriyle buluştu

Programda konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Dağlı, "Bugüne kadar öğrendiğiniz bütün bilgiler bugün içindi, unutabilirsiniz"

Düzenlenen tanışma toplantısına katılan Sanko Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrencilerin okul hayatından çıkarak üniversite hayatına adım attığını hatırlattı. Öğrencilere tavsiyelerini de sıralayan Prof. Dr. Dağlı, “Bugüne kadar öğrendiğiniz bütün bilgiler bugün içindi. Bugüne kadar öğrendiğiniz bütün bilgileri unutabilirsiniz. Unutacaksınız da. Ama bundan sonra öğrendiğiniz bütün bilgileri hayatınız boyunca kullanacağınız ve ne zaman kullanacağınızı bilmediğiniz bilgiler olacak. Amerikalı bir araştırmacı öğrencilere verilen bilgileri posta kutusuna benzetiyor. Öğrenciye verdiğiniz bilgi aynı posta kutusuna attığınız mektup gibidir. Öğrencinin bu bilgiyi ne zaman açıp okuyacağını ve ne zaman değerlendireceğini bilemezsiniz. Bilgi öğrenmeniz için biz size her türlü çabayı göstermeye hazırız. Ancak bundan sonra bilgiyi öğrenmedeki en büyük çaba sizlerin olacak. Bizler bunu sağlamak üzere elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunun için tüm alt yapımız hazır” dedi.

"Meslek hayatınız şekillenecek"

Bu okuldan aldığınız bilgilerle meslek hayatınızı şekillendirecek ve meslek hayatına atılacaksınız diyen Prof. Dr. Dağlı öğrencilere önerilerini şöyle sürdürdü:

"Aslında asıl yarış bundan sonra başlıyor. Bilgiyi öğrenmek için kişisel çabanız şart. Hocalarınızdan bilgi alın. Gerekirse tekrar tekrar sorun ve öğrenmeye çalışın. Sağlık mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. Ve bir o kadar da fedakarlık ister. Sağlık sistemi bir ekip işidir. Ve ileriye gidebilmek için ekip olarak hareket etmemiz lazım. O nedenle aranızda fizyoterapist, hemşire, diyetisyen doktor gibi ayrıma gitmeyin. İleri ki meslek hayatınızda tüm bu arkadaşlarınızla beraber çalışacak, başarıya beraber ulaşacaksınız. Birlik ruhunu, ekip ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyin. SANKO Üniversitesi olarak bugüne kadar güzel ve başarılı işler yaptık ve yapacağız. Etik ve legal konularda olmak şartıyla istediğiniz projeyi getirebilirsiniz. Öğrenci kulüplerimize üyelikleri sakın ola ki kaçırmayın. Her türlü bilimsel çalışmayı tartışabiliriz. Her türlü bilimsel çalışmayı yapabiliriz. Hepinize hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum."

Bu yıl ilk mezunlarını verecek

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 2014-2015 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başladığını, bu yıl ilk mezunları vereceklerini anımsattı. Fakültede Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde eğitim verildiğini anlatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, her bölümün doluluk oranının, bu yıl da yüzde 100 olmasından gurur ve mutluluk duyduklarına vurgu yaptı.

Üniversitenin imkanlarına da değinen Prof. Dr. Pasinlioğlu, “Üniversitemiz sağlık alanına odaklı tematik bir üniversitedir. Sağlık eğitiminin olmazsa olmazı uygulamalardır. Üniversitemiz bize bir çok üniversitede olmayan uygulama alanı imkanı da sunmaktadır. Yanı başımızda tüm uygulamalarımızı rahatlıkla yapabileceğimiz bir hastanemiz bulunmaktadır. Bu durum öğrencilerimizin eğitimi için oldukça önem arz etmektedir” diye konuştu. Konuşmaların ardından, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine yeni katılan öğretim elemanlarına ve öğrencilere SANKO Üniversitesi rozetleri takdim edildi.

Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.