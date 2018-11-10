SANKO Üniversitesi'nde 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, SANKO Üniversitesi'nde ebediyete intikalinin 80'inci yılında törenle anıldı.

Düzenlenen tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, yaptığı konuşmada, 80 yıl önce bugün Büyük Atatürk'ün vefat ettiğini anımsatarak, “Bu haber Türkiye Cumhuriyeti'ni yasa boğarken, dünya genelinde de geniş yankı uyandırmış ve etkisi birçok ülkede hissedilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasının devamında, “10 Kasımların önemini birkaç cümle ile anlatmak mümkün değil. Büyük Önderimiz Atatürk'ü anmak, hatırlamak ve gelecek nesillere unutturmamak en önemli görevimizdir” ifadelerini kullandı.

“Atatürk'ün vefatının hemen ardından, dünya liderlerinin demeçlerinde ortak olan nokta O'nun dünya üzerinde yetişmiş nadir bir dahi oluşu, devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur” diyen Yıldırım, “Atatürk'ü anlamak, sadece hayatını ve başarılarını okumak ya da öğrenmek değil gerek mesleki gerekse sosyal hayatımıza başarı yöntemlerini, tecrübelerini ve sonucunda elde ettiği nasihatlerini yaşamımıza entegre etmeye çalışmaktır. Böylelikle izinden gitmeye devam etmiş olacağız. O'nun ileri görüşlülüğü, başaracağına inancı, ülke ve millet sevgisi ise bizlerin özümsemesi gereken en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. İnanarak, imkansızın olmadığına, dünya şahitlik etmiştir. Atamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden çok sayıda akademisyen, doktor, yönetici ve personelin katıldığı törende, “Atatürk” konulu kısa bir film de izlendi.