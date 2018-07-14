SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz programı düzenlendi

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk milletinin tarihi boyunca özgürlüğünden taviz vermediğini söyledi.

Prof. Dr. Dağlı, “Vatanımızın dört bir yanında ülkesini seven, kardeşlik içinde, huzur ve güven ortamında yaşayan milletimiz, devletimizle iş birliği içinde tüm dünyaya örnek olacak bir mukavemet göstererek darbe girişimini engellemiştir” dedi.

Hiçbir şeklide baskı ve boyunduruğu kabul etmeyen, bağımsızlığından ödün vermeyen bir milletin evlatları için, vatan toprağını iç ve dış düşmanlara karşı savunmanın en kutsal görev olduğunu vurgulayan Dağlı, “Ülkemizin yaşadığı bu kara gece, milletimizin topyekun aydınlığa ulaşmasında bir başlangıç olarak, tarihin sayfalarında yerini almıştır. Milletimiz, tarihi boyunca yazdığı kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Darbe girişiminde verdiğimiz şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan çarpışmaktan çekinmeyen gazilerimiz vatanımız için birer simge olmuştur.15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü bizlere ülke olarak birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. SANKO Üniversitesi olarak bu bilinçle, hedeflerimize ulaşmak için yol almaya devam ediyor, şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı çıkıyoruz” diye konuştu.

Tören, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle hazırlanan filmin izlenmesiyle son buldu.