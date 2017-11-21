SANKO Üniversitesinde Akademik açılış yılı

Akademik yıl açılış töreni Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi ali Yerlikaya, SANKO Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Güner Dağlı, Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu protokol üyeleri katıldı. Çok akademisyen ve öğrencinin de katıldığı programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in iddiasının üniversiteler şehri olmak olduğunu belirterek, "Üniversite şehri olmak adına SANKO’nun insana yatırım yapmasını şehrin rekabet yapma gücü açısından çok önemli buluyorum. Tıp dünyasındaki bu başarının en büyük sırrı teori ile prtaik birleşiyor. Sizler Amerikada’ki bir tıp öğrencisinden hiçbir eksiğiniz olmasın" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz vurgusu yaparak, “Bilimde geri kalın diyen bir inancımız yok bizim. Bilim, Çin’de de olsa gidin alın. Bilim, Müslümanın yitik malıdır diyen bir din anlayışımız var. Kendi içimizden çıkan bu milletin yetiştirdiği evlat, istenmeyen mihraklara aklını tepsi ile iradesini eliyle vererek, bu ülkenin birliğine beraberliğini istemeyen mihraklara verirsen, öyle bir noktaya getirirler ki kendi milletine silah sıkan insan haline getirirler. Bakın 250 şehit verdik. O gece fikir ayrımı yapmaksızın bu milletin evladıyım şuuru ile hareket eden herkes sokaklara çıktı ve üzerimize doğan güneş o geceden daha muhabbetli doğdu" ifadelerini kullandı. Rektör, SANKO Hastanesinin artık bir üniversite hastanesi olduğunu belirterek, “Bugün Üniversitemizde bin 191 öğrenci ile eğitim yılımıza başlıyoruz. Geleceğin doktorlarını, dekanlarını ve rektörlerini yetiştirmeyi amaçladığımız üniversitemizde son bir yılda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Yeni öğrenciler staj döneminde eğitimlerini pekiştirmesi amacıyla ve SANKO Hastanesini ziyaret eden hastalarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için 23 Akedemisyeni kadromuza kattık. Şimdi kendi üniversitemizden ve kendi hastanemizden 2017 yılında YÖK sınavında başarılı olarak doçentlik unvanını aldılar" dedi.

İstanbul Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Prof. Dr. Mahmut Atıf Berkman’ın verdiği ilk derste, öğrencilere hitaben "Yenildi başkadır, başarısızlık başkadır. Bir başarısızlıkta vazgeçerseniz işte o zaman yenilmiş olursunuz. Esas Tıp Fakültesini bitirdiğinizde yol ayrımı başlıyor. O yüzden ihtisas seçimi meslek seçimi kadar önemlidir. O yüzden ben yeniden dünyaya gelsem yine doktor olmayı ve yine ortopedist olmayı tercih ederdim“ diye konuştu.

Akademik açılış yılında yapılan konuşmaların ardından cübbe giyme töreni ile program sona erdi.