SANKO Üniversitesi'nde akademik yıl açılış töreni

SANKO Üniversitesi'nde 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni 5 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek. İlk akademik yılı dersini Prof. Dr. Mois Bahar verecek.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek tören 09.30'da başlayacak. SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı'nın açılış konuşmalarını yapacağı törende, emekli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Amerikan Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Mois Bahar, akademik açılış dersi verecek.

PROF. DR. MOIS BAHAR

Tıp Fakültesi eğitimine 1964 yılında başladı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı dönemi dahil tüm akademik yaşamını 2011 yılına kadar, 47 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde geçirdi. 1979-1981 yılları arasında University of Glasgow, Institute of Neurological Sciences ve Royal Infirmary's Intensive Care Unit, İskoçya'da çalıştıktan sonra, 1985-2002 yılları arasında Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisinin editörlüğünü üstlendi. 1996 yılında Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneğini (KEPAN) kurdu ve ilk dönem başkanı oldu. 1997-2002 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Bilimsel Komitesi ile 2002-2006 yılları arasında Avrupa Nütrisyon Derneği (ESPEN) yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirdiği Avrupa ESPEN Kongresi'nin başkanlığını yürüttü. Türk Yoğun Bakım Derneği Onursal üyesi olan Prof. Dr. Mois Bahar, Yoğun Bakım Yandal Uzmanı Belgesi'ne de sahiptir. 2003-2005 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Başkanlığı ile 2002-2006 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı. 15 yıldan bu yana Avrupa Anesteziyoloji Derneği (ESA) Eğitim Komitesi'ne bağlı Avrupa Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Board Sözlü Sınavında (EDAIC) İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde “examiner” görevinde bulundu.

1996 yılında “part-time” olarak başladığı Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Direktörlüğü'nü 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden emekli olduktan sonra da tam zamanlı olarak 2017 yılı sonuna kadar devam ettirdi.