SANKO Üniversitesi’nde bariatrik cerrahi diyetisyenliği kursu

Sani Konukoğlu Hastanesi’nde düzenlenecek kursa SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Coşkun, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sani Konukoğlu Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Başar Aksoy, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Saadet Öze, İstanbul Bariatrik Laboratuvarı’ndan Uzman Diyetisyen Nazlı Acar ve Diyetisyen Nida Yıldız konuşmacı olarak katılacak.

Sertifika Programı olarak düzenlenen kurs 2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.