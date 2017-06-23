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23 Haziran 2017 18:39

SANKO Üniversitesinde bayramlaşma

SANKO Üniversitesinde akademik ve idari kadronun katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

SANKO Üniversitesinde bayramlaşma

23 Haziran 2017 18:39


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, yaptığı konuşmada, her bayramın yeni bir heyecanla kutlandığını belirterek, “İnşallah bu bayram başta kendiniz, aileniz, ülkemiz ve dünya için savaşsız, kavgasız, gürültüsüz bir başlangıç olur” temennisinde bulundu.


Bayramda şehir dışına çıkacaklara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Eyigün, “Trafikte her zaman dikkatli olmak gerekir. Ancak insanlar bayram coşkusuyla bir yerlere ulaşmak için trafikte daha aceleci ve heyecanlı oluyorlar. Gittiğiniz gibi dönmeniz için çok dikkatli olmalısınız. Hepinize ailenizle mutlulukla, huzurla ve sağlıkla geçireceğiniz bir bayram diliyorum” dedi.


Bayramlaşma programına Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu da katıldı.




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