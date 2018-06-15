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15 Haziran 2018 07:31

SANKO Üniversitesinde bayramlaşma

SANKO Üniversitesinde Ramazan Bayramı, akademik ve idari kadronun katılımı ile coşkuyla kutlandı.

SANKO Üniversitesinde bayramlaşma

15 Haziran 2018 07:31


Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Her yıl sayımız artıyor. Bayram coşkusunu sizlerle yaşamak beni çok mutlu ediyor. Bu tabloyla gurur duyuyorum” dedi.


“Yoğun ve başarılı bir akademik yılın ardından bu bayramı sevdiklerimizle geçirmek hepimize moral olacaktır” diyen Prof. Dr. Dağlı, bayramı şehir dışında geçirmek için özel araçlarıyla yola çıkacaklara dikkati olmaları önerisinde bulundu.


Bir aylık orucun ardından Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmek için yenilen ve içilenlerde aşırıya kaçılmamasını isteyen Dağlı, herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bayram geçirmeleri temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.




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