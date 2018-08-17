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17 Ağustos 2018 17:25

Sanko Üniversitesi’nde bayramlaşma

SANKO Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma düzenlendi.

Sanko Üniversitesi’nde bayramlaşma

17 Ağustos 2018 17:25


SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından fırsat olduğunu belirterek, “Bizler de her geçen gün artan akademik ve idari kadromuzla, birlik ve beraberlik içinde güzel bir bayram kutlaması geçiriyoruz. Hepinizin bayramınızı kutluyorum” dedi.


SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise tüm personele çalışmaları ve emekleri için teşekkür ederek, “Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize huzur ve refah getirmesini diliyorum" temennisinde bulundu.




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