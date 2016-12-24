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24 Aralık 2016 14:36

SANKO Üniversitesinde halka açık konferans

SANKO Üniversitesinde halka açık konferans

24 Aralık 2016 14:36

ABD Georgia State Üniversitesi Solunum Tedavi Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Arı, Ph.D., RRT, PT, CPFT, FAARC, çocukların inhalasyon tedavisinde doğru ilacın seçimi kadar, en uygun inhalasyon cihazı ve seçiminin, kullanılan aerosol ilacın etkinliğini artırmak açısından da önemli olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Arı, SANKO Üniversitesi’nin, Avrupa ve ABD’de akademik çalışmalarını sürdüren başarılı Türk bilim insanlarını konuk etmeye programı kapsamında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nde “Çocuklarda İnhalasyon Tedavisini Optimize Etmek” konusunu anlattı.
Piyasada çocuklara aerosol ilaç verilmesi için kullanılan çok sayıda cihaz ve ara parça bulunmakla birlikte hepsinin kullanım şeklinin birbirinden farklı olduğunu belirten Doç. Dr. Arı, “Her ne kadar bu cihaz ve ara parçaların doğru kullanımı, tedavinin etkinliği açısından önemli olsa da, yapılan araştırmalar çocuk ve ebeveynlerin bu cihazları doğru kullanmadıklarını ve dolayısıyla akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan faydalanamadıklarını ortaya koymuştur” dedi.
Akciğer hastalığı olan çocuk ve yetişkinlerin kullandığı inhalasyon cihazlarının tipleri ve tedavi sırasında nasıl kullanılması gerektiği konusunda da bilgiler paylaşan Doç. Dr. Arı, inhalasyon tedavisi öncesi cihaz hazırlığının nasıl yapılacağını uygulamalı olarak anlattı.
Doç. Dr. Arı, “Her bir cihaz ile yapılacak tedavide doğru nefes alma teknikleri, tedavi açısından büyük önem taşımaktadır” diyerek, pratik uygulamalar eşliğinde doğru nefes alma teknikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çocukların aerosol ilaç veriminde kullanılan ara parçaların seçimi ve doğru kullanımı konusunda hassas davranılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Arı, çocuklarda kullanılan inhalasyon cihazlarının ev koşullarında nasıl korunacağını, cihaz temizliğinin ne sıklıkta ve ne şekilde yapılması gerektiği konularında da uygulamalı bilgiler aktardı.
Doç. Dr. Arı, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.



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