SANKO Üniversitesi’nde kayıtlar başladı

Hayatlarına yön verecek mesleklerle ilgili eğitimleri almak için öğrenciler ve veliler günün erken saatlerinde SANKO Üniversitesi’ne gelmeye başladı. SANKO Üniversitesi tarafından kayıt döneminde işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirilmesi için öğrenciler ve velilerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla fakültelerin her bölümü için kayıt günleri belirlendi. Öğrenci kulüpleri de aralarına yeni katılan öğrenciler için yoğun bir tanıtım programı düzenliyor. SANKO Üniversitesi’nde, 3 Eylül 2018 Pazartesi Hemşirelik Bölümü, 4 Eylül 2018 Salı Tıp Fakültesi, 5 Eylül 2018 Çarşamba Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 6 Eylül 2018 Perşembe Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve 7 Eylül 2018 Cuma gününde kayıt yaptıramayan tüm öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenci ve veliler, işlemler sırasında personelin ilgisinden ve SANKO Üniversitenin imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SANKO Üniversitesi’nde, 2018 - 2019 Akademik Yılı, 24 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.