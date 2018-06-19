SANKO Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını bu yıl veriyor. SANKO Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü de bu törende ilk mezunlarına diplomalarını vermenin mutluluğu yaşayacak. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde 20 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak olan mezuniyet törenine öğrencilerin yanı sıra, ailelerinin ve davetliler katılacak. Düzenlenecek mezuniyet töreni için öğrenciler ile birlikte akademik ve idari kadro gurur ve heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.