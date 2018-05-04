Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde, “Temel Klinik Beslenme Sempozyumu-2018’’ düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin (TDD) katkılarıyla düzenlenecek sempozyum, 11 Mayıs 21018 Cuma günü açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Oturum başkanlığını SANKO Üniversitesi Rektörü ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Güner Dağlı ile Sempozyum Başkanlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Tanju Besler’in yapacağı ilk oturumda, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, “Dünya ve Türkiye’de Malnütrisyon ve Önemi”, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Saadet Özen “Beslenme Durumunun Genel Değerlendirilmesinde Temel Yaklaşımlar” konularını anlatacak.

Sempozyum Başkanlarından SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak ve Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Yıldıran’ın oturum başkanlığında “Klinik Beslenmede Enerji ve Besin Ögeleri Gereksinimlerin Hesaplanması” ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı “Olgu Çalışması” konulu konuşmalar yapacak.

Oturum Başkanlığını Gaziantep Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Hastanesi’nden Prof. Dr. Bülent Saka’nın yapacağı oturumda ise Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Yıldıran, “Enteral Beslenmede Temel Yaklaşımlar”, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Banu Süzen “Enteral Beslenmede Kullanılan Ürünlerin Genel Değerlendirilmesi” ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Tanju Besler “Beslenme Desteği Programının Monitorizasyonu Neden Önemlidir” konularında sunum yapacak.

SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Çört ile SANKO Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Betül Şimşek başkanlığında yapılacak oturumda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münife Neyal “Nörolojik Hastalarda Beslenme Desteği”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Dr. Diyetisyen Derya Hopancı Bıçaklı “Kanserli Hastalarda Beslenme Desteği” ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Saka “Yaşlı Hastada Beslenme Desteği ve Sarkopeni” konularında konuşacak.

12 Mayıs 2018 tarihinde ilk oturumda SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram’ın oturum başkanlığında; SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkan’ı Prof. Dr. Göktürk Maralcan’ın “Parenteral Beslenme: Genel Bilgiler”, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Birgül Dağ, “Parenteral Beslenme Desteğinde Kullanılan Ürünlerin Genel Değerlendirilmesi” ve Uzman Diyetisyen İrem Alparslan’ın “’Klinik Beslenmede Olmazsa Olmaz: Beslenme Destek Ekibi” konulu konuşması yer alacak.

Başkanlığını SANKO Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Göktürk Maralcan ile Prof. Dr. Münife Neyal’ın yapacağı oturumda ise SANKO Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, “Perioperatif Dönemde Beslenme” ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Fatma Ilgaz “Çocuklarda Enteral Beslenme Desteği”, Gaziantep Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Berna Kaya Uğur “Travmada Beslenme Desteği” ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mutlu Doğanay “Yara İyileşmesi ve Beslenme Desteği, ONCA (Optimal Care for All) Projesi” konularında paylaşımda bulunacak.

Başkanlığını SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baştemir ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Doğanay’ın yapacağı oturumda Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Esra Köseler “Yanık Hastalarında Beslenme Desteği” konusunu anlatırken, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Gör. İrem Olcay Eminsoy olgu çalışması sunumu yapacak.

Sempozyumun son oturumuna Prof. Dr. Güner Dağlı ile Prof. Dr. H. Tanju Besler başkanlığında SANKO Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Betül Şimşek, “Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme Desteği”, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Gör. İrem Olcay Eminsoy “Böbrek Yetersizliklerinde Beslenme Desteği” ve SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baştemir ise “Diyabette Beslenme Desteği” konularında bilgiler paylaşacak.