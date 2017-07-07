SANKO Üniversitesinde “Tercih ve Tanıtım Günleri”

SANKO Üniversitesinde bu kapsamda, 10-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Tercih ve Tanıtım Günleri” düzenleniyor. Akademik, sosyal ve kültürel başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan SANKO Üniversitesi bünyesinde kurulan Tanıtım Ofisi’nde sadece öğrencilere değil velilere de doğru tercih ve doğru meslek seçimine yönelik rehberlik hizmeti sunulacak.

Tanıtım ofisinin sunduğu hizmetlerden yararlanmak ve SANKO Üniversitesi hakkında bilgi almak isteyenler için “Tercih ve Tanıtım Günleri” süresince hizmet verecek Tanıtım Ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak.