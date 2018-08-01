Sanko Üniversitesi’nde “Tercih Ve Tanıtım Günleri”başladı

SANKO Üniversitesi’nde 30 Temmuz’da başlayan Tercih ve Tanıtım Günleri, 14 Ağustos’a kadar devam edecek.Tanıtım ofisinde öğrencilerin yanı sıra,velilere de tercih ve meslek seçimine yönelik rehberlik hizmeti veriliyor.

Tanıtım ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu (Cumartesi-Pazar)ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

SANKO Üniversitesi, üniversite ana binası, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi’nden oluşuyor.

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.