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09 Mayıs 2018 10:57

SANKO Üniversitesi’nde TÜBİTAK ARDEB bilgilendirme toplantısı

SANKO Üniversitesi’nde, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkanlığı İle “TÜBİTAK ARDEB Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

SANKO Üniversitesi’nde TÜBİTAK ARDEB bilgilendirme toplantısı

09 Mayıs 2018 10:57


Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne düzenlenen toplantıda konuşan TÜBİTAK ARDEB Bilimsel Programlar Uzmanı Dr. Fatih Sinan Esen, “TÜBİTAK ARDEB, üniversitelerde görev yapanlar başta olmak üzere tüm Türkiye’de ikamet eden yerli ve yabancı araştırmacıların Ar-Ge içeren araştırmalarına maddi destek sağlamaktadır” dedi.


Bu desteklerin, proje bazlı ve tamamının hibe şeklinde olduğunu belirten Dr. Esen, “ARDEB, bünyesindeki toplam 8 destek programına sunulan proje önerilerini biçimsel ve bilimsel olarak değerlendirmekte, destek almayı hak eden projelerin ekiplerine proje süresince çeşitli dönemlerde hibe ödemeler yapmaktadır" diye konuştu.


Programların detayları ve başarılı proje önerilerinin sahip olması gereken özellikler konusunda da bilgiler veren Dr. Esen, ARDEB’in akademisyenlere sunduğu hibeler ve bu hibeleri alabilmek için başvuru yapılabilecek programlar, projelerin başvuru süreci, değerlendirme süreci ve kriterleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.


Sunumunun sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak, merak edilen konulara açıklık getiren Dr. Esen’e SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ile Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı tarafından hediye ve belge takdim edildi.


Toplantıya, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitelerinden de akademisyenler katıldı.




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