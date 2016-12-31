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31 Aralık 2016 10:24

Sanko Üniversitesinde yeni yıl kutlandı

Sanko Üniversitesinde yeni yıl kutlandı

31 Aralık 2016 10:24

SANKO Üniversitesinde akademik ve idari kadronun katılımı ile yeni yıl kutlaması düzenlendi.
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, yaptığı konuşmada 2017 yılının herkesin gönlünce, sağlık ve barış içinde, mutlulukla ve başarılarla yaşayacakları yıl olmasını diledi. Sınav,”Umarım her şey hepimiz için çok güzel olur. Birlikteliğimizin üçüncü yılını geride bıraktık. Sizlerle çalışmaktan, başarılı işler yapmaktan çok mutluyum. İnşallah daha nice yıllarda birlikte daha iyiyi, daha güzeli ve daha büyük başarıları yaşarız” dedi.
Prof. Dr. Sınav, personele başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni yıl pastasını kesti. Geleneksel “Rektör selfisi” sonrasında personele hediye takdim edildi ve altın çekilişi yapıldı.



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