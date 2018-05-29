Sanko Üniversitesi’nden KOSGEB işbirliği ile girişimcilik eğitimi

Bu amaçla SANKO Üniversitesi ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 2017-2018 akademik yılı içerisinde "Sağlık Sektöründe Girişimcilik" eğitimine katıldı.

Eğitimi alan ve başarılı olan öğrencilere, KOSGEB onaylı belgeleri SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu tarafından verildi. Prof. Dr. Pasinlioğlu, "SANKO Üniversitesi olarak öğrencilerimize akademik olduğu kadar farklı alanlarda da eğitimler sunarak, destekliyoruz. Bu belge öğrencilerimize mezuniyet sonrası iş hayatında çeşitli avantajlar sunmaktadır” dedi.