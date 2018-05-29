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29 Mayıs 2018 17:25

Sanko Üniversitesi’nden KOSGEB işbirliği ile girişimcilik eğitimi

SANKO Üniversitesi akademik çalışmaların yanında farklı kurumlarla işbirliği yaparak öğrencilerin çeşitli alanlarda gelişimine yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Sanko Üniversitesi’nden KOSGEB işbirliği ile girişimcilik eğitimi

29 Mayıs 2018 17:25


Bu amaçla SANKO Üniversitesi ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri 2017-2018 akademik yılı içerisinde "Sağlık Sektöründe Girişimcilik" eğitimine katıldı.


Eğitimi alan ve başarılı olan öğrencilere, KOSGEB onaylı belgeleri SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu tarafından verildi. Prof. Dr. Pasinlioğlu, "SANKO Üniversitesi olarak öğrencilerimize akademik olduğu kadar farklı alanlarda da eğitimler sunarak, destekliyoruz. Bu belge öğrencilerimize mezuniyet sonrası iş hayatında çeşitli avantajlar sunmaktadır” dedi.




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