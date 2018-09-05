Sanko Üniversitesi’nden şarbon uyarısı

Dr. Celal Ayaz, şarbon hastalığının, etken olan bakteriyi taşıyan hayvanlarla doğrudan ya da dolaylı olarak temas etme ile bulaştığını söyledi.

Şarbon hastalığı ile ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ayaz, doğrudan temasın bu hayvanların etinin yenilmesi ya da hayvanın kesilmesi sırasında kanı ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi ile gerçekleştiğini belirterek, “Dolaylı temas ise sanayi ürünlerinde kullanılan hayvan yünleri, derileri vb. ile temastır” dedi.

Şarbon hastalığının mikrobun vücuda girmesinden itibaren yaklaşık 2-7 gün sonra ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Ayaz, şöyle devam etti:

“Ülkemizde en sık görülen şekli deri şarbonudur. Bakterinin deriden girdiği yerde, ilk önce böcek ısırığına benzer kaşıntılı bir şişlik oluşur. Bu şişlik 1-2 gün içerisinde 1-3 santimetre çapında siyah renkte bir yaraya dönüşür.

Bağırsak şarbonu ise şarbonlu hayvanların etinin çiğ yenmesi sonucu oluşur. Bulantı, kusma, ateş gibi belirtilerle başlar, bunu karın ağrısı, kanlı kusma ve kanlı ishal izler. Bu tip şarbonda tedaviye rağmen ölüm oranı yüksektir.

Akciğer şarbonu, sanayi ürünlerinde kullanılan hayvan yünleri, derileri ve kıllarının solunum yolu ile alınmasıyla bulaşır. Soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar, yüksek ateş, solunum güçlüğü vb. ağır bulgularla devam ederek ölümle sonuçlanır.”

Şarbondan korunmada ne yapılmalıdır?

Şarbondan korunmak için yapılması gerekenlere değinen Prof. Dr. Ayaz, “Şarbonlu olduğundan şüphelenilen veya ölen hayvanlar asla kesilmemeli ve derisi yüzülmemelidir. Şarbondan ölen hayvanlar mümkünse yakılarak imha edilmeli veya 2 metre derinliğinde çukurlar açılarak üzerine sönmemiş kireç dökülüp gömülmelidir” diye konuştu.

Hasta hayvanların bulundukları ahırlar ve taşındıkları araçların dezenfekte edilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ayaz, “Hasta hayvanların temas ettiği yem maddeleri, altlıklar ve gübre gibi bulaşık materyaller yakılarak imha edilmelidir. Hastalık şüphesiyle yetkili birimler tarafından konulan karantina süresi sona ermeden hayvanlar kesilmemeli ve etleri yenmemelidir.Hastalığın görüldüğü bölgelerde, hayvanlar şarbona karşı aşılanmalıdır” uyarılarında bulundu.