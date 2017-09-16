Sanko yeni iş makinelerini Mebex Fuarında tanıttı

OFM’de 14 Eylül’de açılan ve 17 Eylül’e kadar gezilebilecek Mebex Fuarında, belediye alt ve üst yapı ihtiyaçları, şehircilik çevre teknolojileri, geri dönüşüm, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki firmalar kurdukları stantlarda ziyaretçileri bilgilendiriyor. Sanko Makina standını ziyaret edenlere, satış uzmanlarınca teşhir edilen iş makinelerine ilişkin ayrıntılı bilgi sunuldu. Fuara ilişkin Sanko Makineden yapılan açıklamada, Gaziantep’in Ortadoğu’nun yeniden inşasında en önemli rolü üstlenerek, bölge ülkelerinin yapılanmasında referans noktası olacağı belirtilerek, “Ortadoğu’nun inşası için gerekenler ve sektör profesyonelleri ile tüm kurum, kuruluşları Gaziantep’te bu fuarda bir araya geliyor. MEBEX Ortadoğu’nun ticaret merkezi olan Gaziantep’i yapı sektörü için merkez belirleme misyonu ile hem Gaziantep’in hem Ortadoğu’nun yapı ihtiyaçlarına çözüm üretecektir” denildi.

“Türkiye’nin en iyi ekonomiye ve katma değere sahip 5 şehrinden biri olan Gaziantep aynı zamanda bölgenin de en önemli ticaret merkezidir” denilen açıklamada, “Gaziantep dinamik ve sürekli göç alan yapısı ile başlı başına bir yeniden yapılanma merkezi haline gelmiştir. Artan nüfusu ile her geçen gün konut alanında yeni yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Şöyle ki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin araştırmaları sonucu Gaziantep’te hali hazırda 5 bin konut ihtiyacı aciliyet taşımaktadır. Gaziantep sınır komşularımıza yakınlığıyla daha önce olduğu gibi şimdide bölgenin yapılanmasında en önemli rolü oynamaktadır. Ulaştığı ekonomik ve endüstriyel büyüklükle artık sadece Türkiye için değil, uluslararası anlamda en güvenli çözümleri sunup her geçen gün yeni yatırımlar kazanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

MST Makine

MST İş ve Tarım Makineleri tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, bilişim, finans, gayrimenkul, AVM, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren SANKO Holding bünyesinde kuruldu. Gaziantep’teki 42 bin metrekare kapalı alanlı, modern teknoloji ile donatılan tesislerde ürettiği MST markalı kazıcı yükleyici, teleskopik forklift ve ekskavatörlerle, SANKO çatısı altında ülke sanayisine önemli değer katıyor. Ar-Ge çalışmaları ile ürün gamını sürekli artıran ve yeni teknoloji çalışmaları yapan MST’nin Ar-Ge çalışmalarını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescillenen Ar-Ge merkezinde Türk mühendis ve teknisyenler yürütmektedir.