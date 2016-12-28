Sanko’da “Anılar” sergilenecek

Ankaralı ressam Efkan Beyaz, Sanko Sanat Galerisi’nde yarın “Anılar” temasıyla resim sergisi açacak.

Ankara’da 1961 yılında dünyaya gelen Beyaz, lise yıllarında Eşref Üren ve Osman Zeki Oral’dan resim dersleri aldı. Gazi Üniversitesi Resim Bölümünü bitiren sanatçı, 1983 - 1984 yıllarında Uluslararası Fuar ve Dekorasyon Şirketinde grafiker olarak çalıştı.

1985 yılında TRT’de ressam illustrator olarak göreve başlayan Beyaz, animasyon, hikaye resimleri ve aylık TRT dergisine karikatürler yaptı, 1990 - 2000 yılları arasında PTT Pul Müdürlüğüne pullar hazırladı.

2000 yılından itibaren lunapark ressamlığı yapmaya başlayan ve eserleri genellikle ihraç edilen sanatçının, Ankara PTT Pul Müzesinde eserleri bulunuyor. Sanatçının lunapark çalışmalarında yaptığı heykeller ve pano resimleri Rusya, Irak, Dubai, Yugoslavya, İtalya, Almanya ve Fransa’ya ihraç edildi. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 ülke sanatçılarının karikatürlerini çizdi.

Turkmenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayında eserleri bulunan sanatçı, Ordu ve Samsun Arsuz’da canlı performanslar yaptı. Şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 70‘den fazla karma sergiye ve 16 çalıştaya katılan sanatçı çalışmalarını, Ankara’da bulunan atölyesinde sürdürüyor.

Yurtiçi ve yurtdışı pek çok koleksiyonda eseri bulunan, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan Efkan Beyaz’ın Sanko Sanat Galerisinde yarın saat 17.30’da açılacak sergisi, 12 Ocak 2017 tarihine kadar gezilebilecek.