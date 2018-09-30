SANKO'Da halka açık konferans

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde halka açık konferanslar kapsamında, “Tüp Bebek Tedavisinde Güncel Gelişmeler” konusu anlatılacak.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı- Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İsmail Temur, 6 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00'da tüp bebek tedavisi ve tüp bebek tedavisindeki güncel gelişmeler konusunda bilgiler paylaşacak. Doç. Dr. Temur, “Bölgenin ilk tüp bebek merkezini 2001 yılında bünyesinde hizmete sunan hastanemiz, aradan geçen 17 yılda pek çok çifte anne - baba olma mutluluğunu yaşatmıştır. Tüp bebek merkezi, yeni gelişmeleri takip etmekte ve son sistem cihazlar, yetişmiş tecrübeli ekibi ile gebe kalamayan çiftlerin her zaman hizmetindedir” dedi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 6 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak konferansa, dileyen herkes katılabileceği belirtildi.